بعد ثلاثة أيام من مصرعه أسفل عجلات قطار.. التعرف على جثمان مجهول في المنوفية

سادت حالة من الحزن بين ابناء قرية ابخاص بمركز الباجور في محافظة المنوفية عقب التعرف علي جثمان شاب صدمه قطار حيث تبين انه ابن القرية.

جاء ذلك بعد 3 أيام من حادث قطار تسبب في مصرع شاب وفصل رأسه عن جسده.

وتعرفت اسرة الشاب علي الجثمان بعد تغيبه حيث تبين ان الجثمان لشاب يدعي عماد من قرية ابخاص التابعة الباجور.

وتوجهت الأسرة إلي المستشفى لأنهاء الاجراءات واستلام الجثمان وتشييعه الي مثواه الأخير في مقابر الأسرة.

كان اللواء علاء الجاحر قد تلقي اخطارا من مركز شرطة الباجور بمصرع شاب اسفل عجلات القطار باحدي قري مركز الباجور.

وتسبب الحاادث في فصل جثمان الشاب عن جسده حيث تم تداول الصورة علي مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى اهل المجني عليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.