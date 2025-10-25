قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيسي يشهد عرضا مسرحيا باحتفالية وطن السلام
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحا وأمطار على هذه المواقع
إسعاد يونس للرئيس السيسي: بالنيابة عن 100 مليون مصري أشكرك إنك حافظت على السلام
إسعاد يونس أمام الرئيس السيسي باحتفالية وطن السلام: معلش مجبتش البيجامة الكاستور
الطفلة مليكة للرئيس السيسي: كان نفسي أشوفك أوي بجد.. فيديو
بنحبك يا ريس.. استقبال حافل للرئيس السيسي بفاعليات الاحتفالية العالمية «مصر وطن السلام»
التعادل السلبي يحسم مباراة حرس الحدود وغزل المحلة
حوار تفاعلي بين وزير الخارجية وطلاب جامعة بدر عن القضايا الإقليمية والدولية
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسي يوقع في سجل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية
الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية مصر وطن السلام.. فيديو
"كنوز الفراعنة" تسبب زحاما شديدا في روما
نيوكاسل يفوز على فولهام 2-1 بالدوري الإنجليزي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

لملاك العقارات .. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه حال عدم القيام بهذا الإجراء

غرامة مالية
غرامة مالية
أميرة خلف

ألزم قانون البناء، ملاك العقارات باتخاذ إجراءات محددة لتسجيل وحداتهم، وذلك من خلال توثيق ونقل الملكية وفقًا للإجراءات الرسمية المعتمدة، حفاظًا على الثروة العقارية وضمانًا لحقوق الدولة والمواطنين.

أقر القانون عقوبات رادعة تصل للحبس وغرامة مالية تبلغ 50 ألف جنيه، حال الامتناع عن تأمين المباني.  

طبقا لنص القانون ، يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا

القانون.

كما يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.


عقوبة المخالفين

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقم (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.

قانون البناء العقارات ملاك العقارات حبس غرامة

أرخص 5 سيارات رياضية
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
بوستر مسلسل جولة اخيرة
نيللي كريم
