برلمان

هناء أنيس: وطن السلام رسالة للعالم تؤكد أن مصر ضمير الإنسانية وسط صراعات المنطقة

النائبة هناء أنيس رزق الله
حسن رضوان

أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العلاقات الخارجية، أن احتفالية "مصر وطن السلام" التي أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت تجسيدًا حيًا لمعنى السلام الذي تنادي به مصر، ورسالة واضحة إلى العالم بأن الدولة المصرية ما زالت رغم ما تشهده المنطقة من صراعات واضطرابات – ركيزة الاستقرار وضمير الإنسانية في زمن فقد فيه كثيرون البوصلة الأخلاقية والسياسية.

وأشارت النائبة هناء أنيس رزق الله، إلى أن الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي خلال الاحتفالية كانت خطابًا وطنيًا وإنسانيًا شاملًا، عكست بوضوح فلسفة الدولة المصرية في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، القائمة على السلام العادل القائم على الكرامة الإنسانية لا على التوازنات المؤقتة أو الضغوط السياسية.

الرئيس السيسي تحدث من منطلق المسؤولية الأخلاقية لمصر تجاه العالم

وقالت عضو مجلس النواب وعضو لجنة العلاقات الخارجية، إن الرئيس تحدث من منطلق المسؤولية الأخلاقية لمصر تجاه البشرية جمعاء، مشددة على أن السلام ليس مجرد شعار سياسي ترفعه الدولة، بل هو التزام إنساني وديني راسخ في وجدان المصريين منذ فجر التاريخ.

وأضافت هناء أنيس رزق الله، أن ما قدمته الاحتفالية من فقرات فنية وثقافية جسّد هذه المعاني بعمق، مؤكدًا أن مصر لطالما كانت صاحبة موقف ثابت من قضايا العدالة والسلام وحقوق الإنسان، انطلاقًا من دورها التاريخي في دعم استقرار المنطقة.

مشهد السيسي و"ريتاج" يجسد الدبلوماسية المصرية الإنسانية

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية أن مشهد الرئيس السيسي وهو يحتضن الطفلة الفلسطينية ريتاج كان من أكثر اللحظات إنسانية وتعبيرًا عن جوهر الدبلوماسية المصرية، التي تضع الإنسان في قلب القرار السياسي.

وأضافت أن مصر لا ترى القضية الفلسطينية مجرد نزاع حدودي، بل تعتبرها قضية ضمير وهوية للأمة العربية، مشيرة إلى أن هذه الصورة وحدها كانت كفيلة بإيصال رسالة للعالم بأن الإنسان هو محور فكر الدولة المصرية وغايتها العليا.

مصر تمارس السلام على الأرض وتجمع بين القوة والإنسانية

وأكدت أن العروض الوثائقية التي عُرضت خلال الاحتفالية عكست الجهود المصرية الفعلية على الأرض، سواء في استقبال الجرحى الفلسطينيين وتقديم الرعاية الطبية والإنسانية لهم، أو في جهود التهدئة وإعادة الإعمار، مشيرة إلى أن مصر لا تكتفي بالحديث عن السلام بل تطبقه واقعًا.

وأضافت أن الدولة المصرية تقدم نموذجًا فريدًا يجمع بين قوة الردع العسكري وإنسانية القرار السياسي، بما يعزز مكانتها كقوة إقليمية متوازنة ومؤثرة.

مصر تعيد تعريف مفهوم السلام في عهد الرئيس السيسي

واختتمت النائبة هناء أنيس رزق الله تصريحاتها مؤكدة أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بثقة على طريق السلام الحقيقي، وتعيد تعريف مفهومه ليصبح مرتبطًا بالكرامة الإنسانية لا بالمصالح الضيقة.

وأضافت أن احتفالية "مصر وطن السلام" كانت تأكيدًا جديدًا على أن مصر لا تتحدث عن السلام بل تصنعه، موجهة التحية للقيادة السياسية على ما تبذله من جهود لترسيخ قيم الاستقرار والإنسانية في الداخل والخارج.

العلاقات الخارجية الرئيس السيسي السلام النائبة هناء أنيس رزق الله

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
