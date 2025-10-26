الأردن: المتحف المصري الكبير إضافة للأمة العربية بأسرها ومصر "أم الإبداع"

أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل إضافة حضارية وثقافية ليس لمصر وحدها، بل للأمة العربية بأسرها، باعتبار مصر "أم الإبداع ومهد الكفاءات المتميزة".

وقال المومني- في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان- إن المتحف الكبير يجسد عظمة التاريخ المصري وعمق حضارته التي ألهمت الإنسانية عبر العصور، مشيرا إلى أن مصر والأردن يحظيان بتاريخ عريق ومكانة راسخة على خريطة السياحة العالمية، بفضل إرثهما الثقافي والحضاري، إلى جانب ما تتمتع به مصر من تنوع طبيعي ومقومات جذب متميزة.

وأضاف أن المتحف الكبير يعكس قدرة مصر على الجمع بين الأصالة والتحديث، مؤكدا أن التنسيق السياحي بين مصر والأردن يمثل مساحة ممتازة للتكامل الثقافي والتاريخي بين البلدين الشقيقين.

واختتم المومني تصريحه قائلا: "كلما نرى نجاحا مصريا نفرح، وكلما نرى تألقا مصريا نزداد فخرا، فمصر إذا كانت بخير فالعرب بخير، ونتمنى لها مزيدا من التقدم بقيادتها وشعبها العظيم".