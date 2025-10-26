المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي باحتفالية وطن السلام تجدد التأكيد على ثوابت الدولة

أكدت الدكتورة إيمان سالم، أمينة الاتصال السياسي بحزب المؤتمر بالقاهرة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "وطن السلام" جاءت لتجدد التأكيد على ثوابت الدولة المصرية في ترسيخ السلام، وبناء الوعي، ودعم استقرار المنطقة من منطلق مسؤول وواعٍ.

وأضافت أن حديث الرئيس عبر بوضوح عن فلسفة الدولة المصرية التي تربط بين قوة الجيش ووعي الشعب، مشيرة إلى أن النصر الحقيقي لا يتحقق بالسلاح وحده، بل بإيمان الشعوب بعدالة قضيتها وقدرتها على البناء والتنمية في أصعب الظروف.

وأوضحت إيمان سالم، أن إشادة الرئيس بجهود مصر في وقف الحرب في غزة واستضافة قمة شرم الشيخ للسلام تؤكد أن مصر مازالت تمارس دورها التاريخي كدولة راعية للسلام الإقليمي والعالمي، مشددة على أن هذا الموقف يعكس مكانة مصر ووزنها الدولي.

وأكدت أمينة الاتصال السياسي بحزب المؤتمر بالقاهرة أن الاحتفالية كانت نموذجًا لتجسيد القوة الناعمة المصرية في أبهى صورها، من خلال رسالة الفن والثقافة والإبداع، التي أعادت للأذهان روح أكتوبر وقيم الانتصار والعطاء.

واختتمت "سالم" تصريحها بأن كلمة الرئيس تمثل دعوة لكل المؤسسات والهيئات، وللشباب بوجه خاص، ليكونوا جزءًا من معركة الوعي والبناء، والمشاركة الفاعلة في دعم الدولة ومواصلة مسيرة التنمية والاستقرار.