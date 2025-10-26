قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا قال الغزاوي عن انضمامه لقائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
كانت راجعة من المدرسة.. مصرع طفلة صدمها أتوبيس في المنوفية
مفيش أبعاد طائفية.. الداخلية تحذر من استغلال خلاف عائلتين بسبب ارتباط شاب وفتاة
موعد ومكان عزاء شقيق فريدة سيف النصر
بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا
بيلنجهام يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى برشلونة بالدوري الإسباني
الهلال السعودي يكشف عن تطورات علاج سالم الدوسري من الإصابة
إعلام إسرائيلي: إصابة 12 جنديا على حدود قطاع غزة
سيراميكا كليوباترا يهزم كهرباء الإسماعيلي ويتصدر الدوري المصري
إصابة 4 فلسطينيين في إطلاق نار من قوات الاحتلال بالضفة
مصطفى عماد: تقديم عرض فني أمام الرئيس حلم تحقق ومش محتاج حاجة تاني من الدنيا| خاص
خلصت خلاص.. النقابة العامة تعلن عن انفراجة كبرى في أزمة بنج الأسنان
المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي باحتفالية وطن السلام تجدد التأكيد على ثوابت الدولة

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر

أكدت الدكتورة إيمان سالم، أمينة الاتصال السياسي بحزب المؤتمر بالقاهرة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "وطن السلام" جاءت لتجدد التأكيد على ثوابت الدولة المصرية في ترسيخ السلام، وبناء الوعي، ودعم استقرار المنطقة من منطلق مسؤول وواعٍ.

وأضافت أن حديث الرئيس عبر بوضوح عن فلسفة الدولة المصرية التي تربط بين قوة الجيش ووعي الشعب، مشيرة إلى أن النصر الحقيقي لا يتحقق بالسلاح وحده، بل بإيمان الشعوب بعدالة قضيتها وقدرتها على البناء والتنمية في أصعب الظروف.

وأوضحت إيمان سالم، أن إشادة الرئيس بجهود مصر في وقف الحرب في غزة واستضافة قمة شرم الشيخ للسلام تؤكد أن مصر مازالت تمارس دورها التاريخي كدولة راعية للسلام الإقليمي والعالمي، مشددة على أن هذا الموقف يعكس مكانة مصر ووزنها الدولي.

وأكدت أمينة الاتصال السياسي بحزب المؤتمر بالقاهرة أن الاحتفالية كانت نموذجًا لتجسيد القوة الناعمة المصرية في أبهى صورها، من خلال رسالة الفن والثقافة والإبداع، التي أعادت للأذهان روح أكتوبر وقيم الانتصار والعطاء.

واختتمت "سالم" تصريحها بأن كلمة الرئيس تمثل دعوة لكل المؤسسات والهيئات، وللشباب بوجه خاص، ليكونوا جزءًا من معركة الوعي والبناء، والمشاركة الفاعلة في دعم الدولة ومواصلة مسيرة التنمية والاستقرار.

إيمان سالم حزب المؤتمر عبد الفتاح السيسي وطن السلام

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير "علي رشم".. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

