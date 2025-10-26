رنا سماحة: مش مستعجلة على الجواز وبتمنى راجل وليس ذكر

تحدثت الفنانة رنا سماحة، عن موقفها من الزواج مرة أخرى، مؤكدة أنها غير مستعجلة على هذه الخطوة في الوقت الحالي وتتعامل معها بتأني شديد.

وقالت رنا سماحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2: "خطوة الجواز التانية مش مستعجلة عليها خالص".

وتابعت: "أنا متأنية جدًا فيها، وحابة إنها تكون مع إنسان راجل بمعنى الكلمة، لأن صفة الرجولة ممكن تكون في ست عادي جدًا، وده عن تجربة".

تحمل مسؤولية تربية ابنها

وأضافت رنا أنها تتحمل مسؤولية تربية ابنها مالك بمفردها، مشيرة إلى أن هذه التجربة علمتها الصبر والقوة والاعتماد على النفس.