لوك مختلف .. رنا سماحة تخطف الأنظار بظهورها

نشرت الفنانة رنا سماحه ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته وجذابة.

وأطلت رنا سماحه، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون البينك، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت رنا سماحه ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها مع رفع خصلات بسيطة لتبرز جمال ملامحها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد رنا سماحه ، في المكياج على اللون البينك والأسود ليكشف جمال عيونها ، واختارت أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة رنا سماحه