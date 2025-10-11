إلهام شاهين تستعرض رشاقتها في عقد قران إيناس الدغيدي.. صور

حرصت الفنانة القديرة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور خلال حضورها عقد قران إيناس الدغيدي مساء أمس.

إطلالة إلهام شاهين

تألقت إلهام شاهين في عقد القران بإطلالة راقية كشفت عن رشاقتها، حيث ارتدت فستان متوسط الطول و نصف كم واتسم التصميم بالقماش المطرز بالكامل.

انتعلت إلهام شاهين حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين بخصلات شعرها القصير، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.