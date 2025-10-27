اليوم.. استكمال محاكمة 89 متهما في قضية داعش مدينة نصر

تستكمل اليوم الإثنين الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، محاكمة 89 متهما في القضية رقم 535 لسن2025، جنايات مدينة نصر، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بخلية "داعش مدينة نصر".

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2017 وحتي 1 ديسمبر 2020، المتهمون جميعا انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم رقم 53 قام بإعداد أفراد وتدريبهم علي استعمال السلاح وتعليم أساليب القتال.