“القرعة تحسم المنافسة”.. انتخابات غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات تشهد سابقة هي الأولى من نوعها

شهدت غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات المصرية اليوم انتخابات مجلس إدارتها الجديد، والتي جرت تحت إشراف الدكتور خالد عبد العظيم خليفة، المدير التنفيذي للاتحاد ورئيس اللجنة العامة للانتخابات، وسط أجواء من التنظيم والنزاهة بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.

وأكدت اللجنة المشرفة أن العملية الانتخابية تمت وفقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2019 بشأن تنظيم اتحاد الصناعات، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2406 لسنة 2020، مشيرة إلى أن الغرفة شهدت هذا العام واحدة من أكثر الانتخابات تنافسًا وتميزًا داخل الاتحاد.

وفي فئة المنشآت الكبيرة، فاز المرشحون الأربعة بالتزكية بعد أن تطابق عدد المتقدمين مع عدد المقاعد المقررة، وهم:

هشام عبد الحليم جزر، والدكتور أحمد عبد الحليم جزر، واللواء سعد عبد العزيز عبده، والمهندس محمود سرج.

أما فئة المنشآت المتوسطة، فقد شهدت سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ انتخابات اتحاد الصناعات، حيث تم اللجوء إلى إجراء قرعة لحسم المقعدين المتبقيين بعد تساوي الأصوات بين أربعة مرشحين، وجاءت النتائج بفوز مصطفى حسين عبد الخالق، وجمال سيد أحمد الديجي، وعبد الرحمن حسن الجباس (بالقرعة)، وأشرف أنطوان يس (بالقرعة).

وفي فئة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، تكررت الواقعة نفسها بعد تساوي الأصوات بين مرشحين اثنين، ليُجرى سحب قرعة لتحديد الفائز بالمقعد الرابع، وأسفرت النتائج عن فوز سيد حسن عبد الحميد، وأحمد فروخ عبد الباقي، ومحمد فولي عبد الرازق، وأحمد حسن عبد الحافظ (بالقرعة).

وأشاد الدكتور خالد عبد العظيم بسير العملية الانتخابية وحرص أعضاء الجمعية العمومية على المشاركة، مؤكدًا أن النتائج تعكس روح التعاون داخل القطاع، وأن المجلس الجديد يمثل دفعة قوية لتطوير صناعة الجلود في مصر.

من جانبه، أكد المهندس محمود سرج أن الغرفة ستعمل خلال الدورة المقبلة على دعم صادرات الجلود المصرية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن المجلس الجديد يعتزم تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة الدباغة والتصنيع، ورفع جودة المنتج المحلي بما يسهم في زيادة الصادرات وتعظيم العائد من صناعة الجلود الوطنية.