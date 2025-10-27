برلماني: الحكومة حريصة على تأمين السلع الاستراتيجية واستقرار الأسواق

ثمنت النائبة ميرفت الكسان، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن حرص الحكومة على ضمان توفير رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية للمواطنين، مؤكدة أن الدولة تولي أهمية قصوى لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية .



و أشارت " الكسان" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن الحكومة تعمل على ضمان توافر رصيد مطمئن من هذه السلع وضخ الكميات اللازمة منها في الأسواق بشكل مستمر، وذلك لمواجهة أي تقلبات محتملة والحفاظ على استقرار الأسعار.

مشددة على ضرورة متابعة أجهزة الدولة بشكل يومي حركة الأسواق لضمان توافر السلع الأساسية بالكميات المناسبة والأسعار العادلة.

تجدر الاشارة إلى أنه عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات الخاصة بتوفير السلع الاستراتيجية بالتنسيق بين مختلف الجهات، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ونرمين كمال، وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالتزام الحكومة بالمتابعة الدائمة لملف دعم وتأمين السلع الاستراتيجية المختلفة، حرصاً على ضمان رصيد مطمئن دائم منها، مع ضخ الكميات اللازمة منها في الأسواق، سعياً لتلبية احتياجات المواطنين، وضبط الأسواق على الوجه المطلوب.