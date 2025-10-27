إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارة نقل مع ميكروباص بطريق رأس غارب الغردقة

أصيب 10 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارة نقل ثلاجة مع ميكروباص، وذلك بمنطقة جبل الزيت بطريق رأس غارب الغردقة.

كان اللواء أيمن الحمزاوي مدير أمن البحر الأحمر، تلقي إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين علي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

تبين إصابة كلا من أحمد عزت محمد 38 سنة "اشتباه كسر بالكتف الأيمن وجرح قطعي بفروة الرأس"، على هاني طارق 8 سنوات "جرح قطعي بالوجه"، ثريا سلامة شريف 38 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، منة محمد عثمان 38 سنة "كدمات سحجات متفرقة بالجسم"، إبراهيم عمر خيرت 8 سنوات "كدمات سحجات متفرقة بالجسم"، فريدة احمد عزت 6 سنوات "كدمات سحجات متفرقة بالجسم"، عليا احمد عزت 40 سنة "كدمات وسحجات متفرقة"، مني محمد الشعراوي 12 سنة، حبيبة عمر خيرت 9 سنوات "كدمات وسحجات متفرقة"، يوسف كريم ماهر 8 سنوات "كدمات وسحجات متفرقة".

تم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.