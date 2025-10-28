فيريرا يركز على الجوانب البدنية والخططية في تدريب الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية للاعبين، خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تدريبات خططية تحت إشراف البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني، وتم تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات لتنفيذ بعض الجوانب الفنية، استعدادًا للقاء المقبل في الدوري.

وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة مصغرة لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية، وحرص المدير الفني وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2009، على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الجمهورية.

سجل هدفي الزمالك: طارق هشام، وأحمد صفوت.

وظهر لاعبو الزمالك بمستوى فني متميز خلال الشوط الأول من اللقاء، وبدأوا بالضغط والهجوم المكثف منذ الدقائق الأولى، وتكلل ذلك بتسجيل طارق هشام الهدف الأول في الدقيقة 13، وبعدها تواصل الهجوم ولكن دون جدوي، ثم سجل غزل المحلة هدف التعادل من كرة مرتدة، بعدها ضغط لاعبو الزمالك وأتيحت عدة فرص ولكن لم تترجم إلى أهداف اخرى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو الزمالك محاولاتهم على مرمى غزل المحلة، واستطاعوا صناعة فرص عديدة، نجح خلالها أحمد صفوت في تسجيل الهدف الثاني والفوز في الدقيقة 88، لينتهي اللقاء بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف.

وحرص على حضور المباراة اليوم، لمؤازرة الفريق: بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء، وعادل المأمور، المدير الفني لحراس مرمى قطاع الناشئين، وتامر عبد الحميد "دونجا"، وحازم إمام نائبي المدير الفني للقطاع، وشكري حسن، المدير الإداري للقطاع.

ويقود الجهاز الفني لفريق زمالك 2009 كل من: توفيق عيد مدربًا، علي رزق مدربًا مساعدًا، أحمد محمود مدربًا لحراس المرمى، محمود مغاوري إداريًا، مصطفى حسين أخصائياً للتأهيل والإصابات، عمرو عيسي محللًا للأداء، ويوسف سيد مسئولاً للمهمات.