محافظات

نائب محافظ دمياط: المدينة الصديقة للنساء نموذج يُحتذى لدعم المرأة وتمكين الأسرة

زينب الزغبي

في إطار دعم جهود تمكين المرأة وتعزيز الخدمات المجتمعية المقدمة للنساء والفتيات، أجرت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، زيارة إلى المدينة الصديقة للنساء والأمومة الآمنة بمدينة عزبة البرج، وذلك للاطلاع على الأنشطة والخدمات المقدمة داخلها والتعرف على تجارب المستفيدات.

رافقها خلال الزيارة اللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة، ووفد أممي رفيع المستوى يضم عددًا من ممثلي وسفراء الدول الأعضاء في وكالات الأمم المتحدة بروما، خاصة برنامج الأغذية العالمي (WFP) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، ومن بينهم نيكولا مكلاسي (السويد)، رئيس مجلس الإدارة وسفيرة السويد لدى الأمم المتحدة، ويوليانا ليما (ألبانيا)، نائب رئيس مجلس الإدارة وسفيرة ألبانيا لدى الأمم المتحدة، وعايدة كاسيمالييفا (كازاخستان)، السفيرة والممثلة الدائمة لجمهورية كازاخستان لدى الأمم المتحدة، وسيلفيا نيبتا (أوغندا)، وزيرة مستشار بالبعثة الأوغندية، وجانلوك جيل بيوريس (فرنسا)، أمين المجلس التنفيذي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومارسيلو سكابيني ريكاردي (باراجواي)، عضو مجلس إدارة بالهيئة.

وخلال الزيارة، استمع الوفد إلى شرح تفصيلي حول الخدمات التي تقدمها المدينة، والتي تخدم نحو 15 ألف امرأة سنويًا من خلال جلسات توعية وتدريبات متنوعة تهدف إلى رفع الوعي الصحي والاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات، وتوفير بيئة آمنة وداعمة للأمهات.

كما استمع الحضور إلى تجارب ملهمة لعدد من النساء المستفيدات من برامج المدينة، واللاتي عرضن كيف ساعدتهن المبادرات التدريبية والمهنية في تحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير مهاراتهن الحرفية، وبناء مشروعات صغيرة ناجحة مكّنتهن من تحقيق الاستقلال المالي والمشاركة الإيجابية داخل المجتمع.

كما تفقدت نائب المحافظ والوفد الأممي عددًا من الأنشطة الإنتاجية والحرفية داخل المدينة، حيث استعرضت السيدات المستفيدات مجموعة من المنتجات المعاد تصميمها من خامات البيئة المحلية مثل القواقع وشباك الصيد، بالإضافة إلى منتجات الخياطة والتطريز التي تم تنفيذها بأيدي النساء بعد تلقيهن تدريبات مهنية داخل المدينة.

وشملت الجولة أيضًا زيارة مكتبة مصر العامة بعزبة البرج، حيث اطلع الوفد على الأنشطة الثقافية والتعليمية الموجهة للأطفال والشباب، والدور الذي تقوم به المكتبة في نشر الثقافة المجتمعية ودعم جهود التنمية المحلية.

وخلال الزيارة، عُقدت حلقة نقاشية مع مجموعة من النساء تناولت أهمية دعم المرأة في تحقيق التوازن بين دورها الأسري والمجتمعي، وأكدت المشاركات ضرورة أن تحظى النساء العاملات في منازلهن وخارجها بالدعم والتقدير من الرجال والمجتمع، مشيدات بشجاعة السيدات المشاركات في المدينة لنجاحهن في الوصول إلى مواقع متميزة بجهودهن الذاتية.

ودعت المشاركات إلى تعزيز التعاون والتكافل بين النساء باعتباره وسيلة فعالة للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ورحبت المهندسة شيماء الصديق بالحضور، مؤكدة أن المدينة الصديقة للنساء تمثل نموذجًا يحتذى به في دعم النساء والرجال معًا من خلال إتاحة فرص التعلم والعمل وتمكين الأسر اقتصاديًا ومجتمعيًا.

كما دعت إلى تعميم التجربة في مختلف محافظات الجمهورية، مثمنةً جهود المجلس القومي للمرأة وشركاء التنمية، ومؤكدة دعم القيادة السياسية المصرية للمرأة والشباب، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة لبناء مجتمع أكثر شمولا وعادلة.

