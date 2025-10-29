قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بين الهدنة والتصعيد.. إسرائيل تبحث توسيع عملياتها في غزة بموافقة أميركية
وزير المالية: تيسيرات جديدة للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة.. تفاصيل
تشمل القطن والبطاطس.. مذكرة تفاهم بين مصر وميانمار في المجال الزراعي
رئيس الوزراء يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الـ 25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة
مسؤول إسرائيلي: المفاوضات مع دمشق مستمرة.. وتل أبيب لا تقف خلف حكمت الهجري
انطلاق بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة بمشاركة 15 دولة
من عظمة الفراعنة إلى ذكاء المستقبل.. المتحف المصري الكبير يعكس عبقرية مصر الحديثة
الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف قرب مستشفى الشفاء يعرقل جهود إنقاذ الحياة في غزة
أنجولا تشيد بمشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية
كامل الوزير: الرئيس السيسي وجه بدعم العلاقات الثنائية بين مصر وأنجولا
فى ذكراه الأولى.. قصة زواج حسن يوسف من شمس البارودي وعلاقته بالشعراوي
غارات الاحتلال تستهدف جميع محافظات قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كامل الوزير: الرئيس السيسي وجه بدعم العلاقات الثنائية بين مصر وأنجولا

الوزير
الوزير
ولاء عبد الكريم

  استقبل الرئيس جواو لورنسو، رئيس دولة أنجولا رئيس الاتحاد الأفريقي،  الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على هامش انعقاد  قمة لواندا لتمويل تطوير البنية التحتية في أفريقيا  المقامة بالعاصمة الأنجولية لواندا.

و يشارك الوزير في فعاليات القمة نيابة عن الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

أكد الرئيس الانجولي أن  مشاركة مصر في هذه القمة تعد تجسيدًا لحرصها  على التعاون مع اشقائها  الافارقة   لخدمة شعوب القارة وتحقيق نهضتها التنموية.

 
وأضاف الرئيس الانجولي  بأن انجولا  تشهد حراكاً غير مسبوق في التنمية والإعمار، مرحبا  بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة في مجال تنفيذ وانشاء مشروعات البنية التحتية بانجولا خاصة مع العلاقات التاريخية والقوية بين البلدين الشقيقين.

ومن جانبه  نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تحيات الرئيس /عبدالفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية ، إلى الرئيس جواو لورنسو، رئيس دولة أنجولا.
مشيرا إلى أن   التزامات الرئيس قد حالت دون حضوره شخصياً في هذه القمة الهامة التي تتناول المشروعات ذات الأولويات القارية التنموية، مؤكدا على تمنيات  الرئيس بأن تخلص القمة  إلى مخرجات ملموسة تبنى على ما تم احرازه من إنجازات، وان تكلل اعمال القمة بالنجاح لتحقيق ما تصبو إليه شُعوبُنا من  تقدم وازدهار.


كما قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  التهنئة لفخامة الرئيس الانجولي  على التنظيم المتميز لهذه القمة، بما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الأنجولية لتعزيز الحوار والتعاون في مجال تمويل البنية التحتية على المستويين الإقليمي والدولي، وتنفيذ مشروعات بنية تحتية مستدامة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية كما نقل الوزبر تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الانجولي  بمناسبة  مرور خمسين عامًا على استقلال أنجولا، وإشادة بالدور المحوري الذي تضطلع به أنجولا في تعزيز الاستقرار والتنمية في القارة بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، وتلاقي الرؤى بين الدولتين بشأن الأولويات.

و أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على توجيه رئيس الجمهورية، بالعمل على دعم العلاقات الثنائية مع الجانب الانجولي  في شتى المجالات و تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين خاصة  مع  العلاقات التاريخية والقوية التي تربط بين القيادة السياسية والشعبين في البلدين الصديقين.


لافتا إلى أنه من منطلق ذلك تبرز أهمية مشاركة الشركات المصري المتخصصة في اعمال البنية التحتية  بانجولا للمشاركة في نهضتها التنموية الكبيرة خاصة مع نفذته تلك الشركات من مشروعات عملاقة في مصر مثل شبكة القطار الكهربائي  السريع والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف ومترو الانفاق  و شبكة الطرق والكباري بأعلى مقاييس الجودة ومن مشروعات بنية تحتية عديدة  في  عدد من الدول العربية والافريقية ومن أبرزها مشروع سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا، والذي يعد نموذجًا للتعاون الأفريقي المشترك بالإضافة إلى اهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب وبناء القدرات في مجالات النقل البحري وإدارة الموانئ.

البنية التحتية قمة لواندا البنية وزير الصناعة للتعاون الأفريقي القطار الكهربائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

الضحايا

تفريغ كاميرات مستشفى قصر العيني والاستعلام عن دخول ضحية جريمة الهرم

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

محمد سامي ومي عمر

ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدا

الدولار

عقب التراجع.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2025

ترشيحاتنا

هالة صدقي

هالة صدقي عن افتتاح المتحف الكبير: صرح القرن ومبروك لمصر.. خاص

.الفنان الكبير حسن يوسف

اليوم .. الذكرى الأولى لرحيل "الولد الشقي" الفنان حسن يوسف

مي عمر

بالكاجوال.. مي عمر بإطلالة لافتة عبر إنستجرام

بالصور

تشمل القطن والبطاطس.. مذكرة تفاهم بين مصر وميانمار في المجال الزراعي

وزير الزراعة يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة مع ميانمار
وزير الزراعة يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة مع ميانمار
وزير الزراعة يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة مع ميانمار

رئيس فورد يتحدى ترامب: السيارات الكهربائية ستستمر دون أموالك

رئيس فورد السابق
رئيس فورد السابق
رئيس فورد السابق

انفجار محركات جنرال موتورز دون سابق إنذار يضع الشركة في مأزق

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

طريقة عمل وجبات دايت لذيذة

طريقة عمل وجبات دايت مشبعة ومذاقها لذيذ
طريقة عمل وجبات دايت مشبعة ومذاقها لذيذ
طريقة عمل وجبات دايت مشبعة ومذاقها لذيذ

فيديو

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد