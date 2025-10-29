كامل الوزير: الرئيس السيسي وجه بدعم العلاقات الثنائية بين مصر وأنجولا

استقبل الرئيس جواو لورنسو، رئيس دولة أنجولا رئيس الاتحاد الأفريقي، الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على هامش انعقاد قمة لواندا لتمويل تطوير البنية التحتية في أفريقيا المقامة بالعاصمة الأنجولية لواندا.

و يشارك الوزير في فعاليات القمة نيابة عن الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

أكد الرئيس الانجولي أن مشاركة مصر في هذه القمة تعد تجسيدًا لحرصها على التعاون مع اشقائها الافارقة لخدمة شعوب القارة وتحقيق نهضتها التنموية.



وأضاف الرئيس الانجولي بأن انجولا تشهد حراكاً غير مسبوق في التنمية والإعمار، مرحبا بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة في مجال تنفيذ وانشاء مشروعات البنية التحتية بانجولا خاصة مع العلاقات التاريخية والقوية بين البلدين الشقيقين.

ومن جانبه نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تحيات الرئيس /عبدالفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية ، إلى الرئيس جواو لورنسو، رئيس دولة أنجولا.

مشيرا إلى أن التزامات الرئيس قد حالت دون حضوره شخصياً في هذه القمة الهامة التي تتناول المشروعات ذات الأولويات القارية التنموية، مؤكدا على تمنيات الرئيس بأن تخلص القمة إلى مخرجات ملموسة تبنى على ما تم احرازه من إنجازات، وان تكلل اعمال القمة بالنجاح لتحقيق ما تصبو إليه شُعوبُنا من تقدم وازدهار.



كما قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل التهنئة لفخامة الرئيس الانجولي على التنظيم المتميز لهذه القمة، بما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الأنجولية لتعزيز الحوار والتعاون في مجال تمويل البنية التحتية على المستويين الإقليمي والدولي، وتنفيذ مشروعات بنية تحتية مستدامة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية كما نقل الوزبر تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الانجولي بمناسبة مرور خمسين عامًا على استقلال أنجولا، وإشادة بالدور المحوري الذي تضطلع به أنجولا في تعزيز الاستقرار والتنمية في القارة بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، وتلاقي الرؤى بين الدولتين بشأن الأولويات.

و أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على توجيه رئيس الجمهورية، بالعمل على دعم العلاقات الثنائية مع الجانب الانجولي في شتى المجالات و تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين خاصة مع العلاقات التاريخية والقوية التي تربط بين القيادة السياسية والشعبين في البلدين الصديقين.



لافتا إلى أنه من منطلق ذلك تبرز أهمية مشاركة الشركات المصري المتخصصة في اعمال البنية التحتية بانجولا للمشاركة في نهضتها التنموية الكبيرة خاصة مع نفذته تلك الشركات من مشروعات عملاقة في مصر مثل شبكة القطار الكهربائي السريع والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف ومترو الانفاق و شبكة الطرق والكباري بأعلى مقاييس الجودة ومن مشروعات بنية تحتية عديدة في عدد من الدول العربية والافريقية ومن أبرزها مشروع سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا، والذي يعد نموذجًا للتعاون الأفريقي المشترك بالإضافة إلى اهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب وبناء القدرات في مجالات النقل البحري وإدارة الموانئ.