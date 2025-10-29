بين الهدنة والتصعيد.. إسرائيل تبحث توسيع عملياتها في غزة بموافقة أميركية

شهدت الأوضاع في قطاع غزة تطورًا جديدًا بعد الهجوم الذي استهدف جنديًا إسرائيليًا داخل القطاع، وسط تأكيدات أميركية باستمرار اتفاق وقف إطلاق النار رغم التوتر المتصاعد.

أمريكا: الهدنة صامدة.. وتحقيق بهجوم استهدف جنديًا إسرائيليًا

ووفقا لتقرير أذاعته فضائية “العربية”، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال صامدًا، رغم الهجوم الذي استهدف جنديًا إسرائيليًا داخل القطاع.

وأوضح فانس، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن حماس أو جهة أخرى قد تكون وراء الهجوم، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة تتابع الوضع عن كثب وتدعم استمرار الهدنة بين الجانبين.

ووفقا لمصادر لفضائية “العربية”، فإن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأمر إطلاق غارات إسرائيلية على غزة، حيث أن أمريكا وافقت عليها.

وأكدت مصادر للعربية، وجود نقاشات بين إسرائيل وأمريكا لتوسيع نطاق العمليات بغزة، موضحة أن هناك نقاشات لتوسيع منطقة سيطرة الجيش الإسرائيلي فى غزة بالتقدم عبر الخط الأصفر.

وانتشلت حركة حماس، جثتي محتجزين إسرائيليين خلال عمليات البحث التي جرت أمس، حيث أنها أرجأت تسليم الجثمانين بسبب ما وصفتها بخروقات إسرائيل، مؤكدة أن أى تصعيد سيعيق عمليات البحث وانتشال الجثامين.

ترامب: وقف إطلاق النار فى غزة ليس فى خطر

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة في غزة ليس في خطر بعد الضربات الإسرائيلية الدامية .

وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية أدلى بها خلال جولته الآسيوية، "لا شيء سيهدد وقف إطلاق النار في غزة لقد قتلوا جنديا إسرائيليا، ولذلك رد الإسرائيليون، وكان عليهم أن يردوا. عندما يحدث ذلك، يجب عليهم الرد".

وأكد ترامب إن حركة "حماس" الفلسطينية ستواجه "نهاية حتمية" في حال لم تلتزم بخطة السلام المقترحة لوقف الحرب في غزة، مؤكدًا أن إسرائيل تملك "الحق الكامل في الانتقام" مما تعرضت له منذ اندلاع الحرب.

وتابع، "حماس مجرد جزء صغير ضمن اتفاق كبير للشرق الأوسط"، مشددًا على أن الوقت حان لإنهاء العنف والتوجه نحو تسوية شاملة تنهي سنواتٍ من عدم الاستقرار.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل حاليًا مع عدة أطراف إقليمية ودولية من أجل فرض حلٍّ سياسيٍّ ملزمٍ يحقق الأمن لإسرائيل، ويضع حدًا لمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد قطاع غزة تصعيدًا إسرائيليًا واسعًا، تخلله قصفٌ جويٌّ ومدفعيٌّ على مناطقَ متفرقةٍ من القطاع، ما أسفر عن سقوط عددٍ كبيرٍ من القتلى والجرحى، بينهم نساءٌ وأطفال.