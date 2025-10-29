دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من المخدرات يتصدر مؤتمر إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية

استعرض مؤتمر تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي من منظور اجتماعي، فى اليوم الثانى فى الجلسة الثانية "دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من المخدرات.. الممارسات الفضلى واستشراف المستقبل".

شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول أهمية تمكين الأسرة وتعزيز دورها في حماية الأبناء من الوقوع في براثن التعاطي، إلى جانب إبراز دور المؤسسات المجتمعية والتعليمية والإعلامية في نشر الوعي وتبني برامج وقائية مستدامة.

وأكد المشاركون أن الوقاية تبدأ من داخل الأسرة عبر التواصل المستمر، والقدوة الإيجابية، وتعزيز القيم الاجتماعية، مؤكدين أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات. كما تناولت الجلسة عرضًا لأبرز الممارسات الفضلى في الدول العربية بمجال الوقاية، مع استشراف مستقبل التعاون العربي المشترك لمجابهة الظاهرة.

وانطلقت فعاليات جلسات اليوم الثاني لمؤتمر إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي" من منظور اجتماعي بالتعاون مع جامعة الدول العربية، حيث يعقد المؤتمر على مدار يومين داخل أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجمهورية مصر العربية ، ويتضمن اليوم ثلاثة جلسات ، الأولى " المعايير الدولية للوقاية من المخدرات من منظور اجتماعي" والثانية " دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من المخدرات .. الممارسات الفضلى واستشراف المستقبل " والجلسة الثالثة “عرض تجارب الدول الأعضاء في الوقاية من المخدرات والحد من أخطارها ”

ويعقد جلسات المؤتمر فى اليوم الثانى تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وبحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان القائم على إعداد الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي والوزير مفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية وعضو الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وممثلي حكومات 14 دولة عربية "والمجالس واللجان المعنية على مستوى الوطن العربي ،ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالإضافة الى عدد من المؤسسات الدولية والخبراء المعنيين بالقضية و مدحت وهبه المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى