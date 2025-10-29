ميناء الإسكندرية يستقبل ثلاث سفن سياحية على متنها 8 آلاف راكب

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال أسبوع واحد ثلاث سفن سياحية، بلغ إجمالي عدد ركابها أكثر من 8 آلاف راكب، مما يعكس المكانة المتنامية للميناء كوجهة سياحية عالمية على خريطة البحر المتوسط، وذلك في إطار الجهود المتكاملة للدولة لتعزيز السياحة وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتشجيع السياحة الوافدة إلى مصر، وتعليمات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

استقبل الميناء السفينة Saga Spirit of Adventure القادمة من ميناء رودس باليونان، وعلى متنها 1465 راكبًا من بينهم 960 سائحًا، وتتبع الوكيل الملاحي شركة رابسودي للتوكيلات الملاحية، ومن المقرر مغادرتها مساء الأربعاء متجهة إلى ميناء فاليتا بمالطا.

كما رست السفينة Volendam في الميناء، قادمة من ميناء هيراكليون اليوناني، وعلى متنها 1909 ركاب من بينهم 1313 سائحًا، وتتبع الوكيل الملاحي شركة إنشكيب للملاحة، وغادرت الميناء مساء الأربعاء متجهة إلى ميناء سانتوريني اليوناني.

وكان الميناء قد استقبل في وقت سابق من الأسبوع السفينة Norwegian Viva القادمة من ميناء سانتوريني، وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025، وعلى متنها 4676 راكبًا من بينهم 3216 سائحًا، وتتبع الوكيل الملاحي شركة دومينيون للتوكيلات الملاحية، وقد غادرت السفينة مساء الخميس متجهة إلى ميناء ليماسول القبرصي.

وكان في استقبال السفن عدد من قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وممثلين عن وزارة النقل، ووزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظة الإسكندرية، والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشرطة الميناء.

وحرصت الهيئة على تأمين عملية دخول وخروج السفن عبر القاطرات ولنشات الإرشاد والتأمين، مع متابعة دقيقة لحركتها من خلال برج الإرشاد الراداري لضمان أعلى درجات السلامة. كما تم إنهاء إجراءات نزول الركاب بسهولة ويسر بمعرفة الإدارة العامة لحركة الركاب، ليبدأ السائحون برنامجهم السياحي لزيارة أبرز المعالم السياحية والتاريخية والثقافية بمحافظة الإسكندرية وعدد من المدن المصرية.

وشهدت الفعالية استقبالًا حافلًا للركاب والسائحين، وتقديم هدايا تذكارية لهم، في إطار حرص الهيئة العامة لميناء الإسكندرية على تعزيز تجربة السائحين وترويج السياحة البحرية في الموانئ المصرية.