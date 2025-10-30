تعيين الدكتور إبراهيم الكفراوي عميدا لكلية الطب البيطري بجامعة مدينة السادات

صدر قرار جمهوري بتعيين الدكتور إبراهيم الكفراوي عميدا لكلية الطب البيطري جامعة مدينة السادات.

شغل إبراهيم الكفراوي العديد من المناصب القيادية بجامعة مدينة السادات، حيث شغل منصب مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، رئيس قسم العلوم النفسية ووكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لشئون التعليم والطلاب، رئيس قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بكلية الطب البيطري، وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما شغل مدير الوحدات الخدمية للمعامل بالجامعة، منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة مدينة السادات، منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر على مستوى الجامعة، نائب رئيس مركز الخدمة العامة للاستشارات البيطرية.

كما سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى مهمة علمية، كما مثل الجامعة فى العديد من المؤتمرات الدولية في المملكة المتحدة والهند.

وتقدمت أسرة الكلية وجامعة مدينة السادات بأصدق التهاني، متمنين المزيد من النجاح والتميز.