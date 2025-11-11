قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منال عوض: انتظام فتح اللجان الانتخابية بجميع المحافظات وسط إقبال متزايد من المواطنين
عقب التتويج بالسوبر.. شوبير يكشف خطة الأهلي لدعم الفريق
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن استمرار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك
التعليم تطلق برنامجًا لرفع كفاءة التوجيه الفني
موقع أمريكي: احتياطيات مصر ترتفع مع انتعاش السياحة وتحويلات المغتربين
الطلاق لم يمح الذكريات.. آن الرفاعي تحتفظ بصورها مع كريم محمود عبد العزيز على إنستجرام
قرار رسمي من الكاف يخص مباراة المصري وزيسكو بكأس الكونفدرالية
كلية الطب بالقوات المسلحة .. صرح وطني وإنجازات عالمية
الحبس شهر للإعلامي توفيق عكاشة بسبب 225 ألف جنيه متجمد نفقة لطفله
إمبابة كلها في الشارع.. الأهالي يودعون إسماعيل الليثي بالدموع والدعاء
انتهاك جديد .. الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف الهلال الأحمر في بيت لحم
إمبابة كلها في الشارع.. الأهالي يودعون المطرب اسماعيل الليثي بالدموع والدعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاتب: احترافية في التنظيم ووعي كبير لدى المواطن المصري بالانتخابات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أشاد الكاتب الصحفي علي حسن بما وصفه بـ«الاحترافية العالية» في تنظيم المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن ما شاهده يعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة حدث ديمقراطي بهذا الحجم بكفاءة واقتدار.

وقال حسن، في تصريحات للتلفزيون المصري، إن رجال الأمن قاموا بدورهم على أكمل وجه في تأمين اللجان ومحيطها، ما وفر أجواءً آمنة ومريحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

الوعي الشعبي في أبهى صوره

وأضاف الكاتب الصحفي أن الوعي الكبير لدى المواطن المصري ظهر جليًا في إقباله على المشاركة الإيجابية والفعالة، مؤكدًا أن المشهد أمام اللجان عكس روحًا وطنية عالية، خاصة عندما رفع المواطنون علم مصر تعبيرًا عن انتمائهم وفخرهم الوطني.

وأوضح حسن أن هذا المشهد لم يكن مجرد تصويت، بل تجسيد لروح المشاركة والمسئولية الوطنية التي يتمتع بها المصريون في مختلف المراحل.

مشاركة مميزة من كبار السن

ولفت إلى حرص كبار السن على التواجد والمشاركة رغم ظروفهم الصحية والعمرية، معتبرًا أن هؤلاء يمثلون «وجه مصر الحقيقي» في إخلاصهم وحرصهم على أداء واجبهم الوطني حتى اللحظة الأخيرة.

وأكد أن هذه المشاركة الواسعة من مختلف الفئات تؤكد أن الشعب المصري واعٍ ومؤمن بأهمية صوته في بناء المستقبل.

انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 الكاتب الصحفي علي حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

ترشيحاتنا

جانب من المتابعة

الإسكندرية: إقبال متزايد على اللجان في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب

جانب من المتابعة

الإسكندرية.. إقبال متزايد على اللجان في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب

جانب من المتابعة

متابعة قوية للمنظمات الدولية بانتخابات مجلس النواب 2025

بالصور

كلية الطب بالقوات المسلحة .. صرح وطني وإنجازات عالمية

كلية الطب بالقوات المسلحة
كلية الطب بالقوات المسلحة
كلية الطب بالقوات المسلحة

السيدات يدلين بأصواتهن بمدرسة الفاروق عمر في الجيزة

انتخابات 2025
انتخابات 2025
انتخابات 2025

لليوم الثاني في انتخابات 2025.. إقبال كثيف من المواطنين على التصويت بمدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم

انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥
انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥
انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥

انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال نسائي كبير على لجنة محمد كريم بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد