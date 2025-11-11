كاتب: احترافية في التنظيم ووعي كبير لدى المواطن المصري بالانتخابات

أشاد الكاتب الصحفي علي حسن بما وصفه بـ«الاحترافية العالية» في تنظيم المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن ما شاهده يعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة حدث ديمقراطي بهذا الحجم بكفاءة واقتدار.

وقال حسن، في تصريحات للتلفزيون المصري، إن رجال الأمن قاموا بدورهم على أكمل وجه في تأمين اللجان ومحيطها، ما وفر أجواءً آمنة ومريحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

الوعي الشعبي في أبهى صوره

وأضاف الكاتب الصحفي أن الوعي الكبير لدى المواطن المصري ظهر جليًا في إقباله على المشاركة الإيجابية والفعالة، مؤكدًا أن المشهد أمام اللجان عكس روحًا وطنية عالية، خاصة عندما رفع المواطنون علم مصر تعبيرًا عن انتمائهم وفخرهم الوطني.

وأوضح حسن أن هذا المشهد لم يكن مجرد تصويت، بل تجسيد لروح المشاركة والمسئولية الوطنية التي يتمتع بها المصريون في مختلف المراحل.

مشاركة مميزة من كبار السن

ولفت إلى حرص كبار السن على التواجد والمشاركة رغم ظروفهم الصحية والعمرية، معتبرًا أن هؤلاء يمثلون «وجه مصر الحقيقي» في إخلاصهم وحرصهم على أداء واجبهم الوطني حتى اللحظة الأخيرة.

وأكد أن هذه المشاركة الواسعة من مختلف الفئات تؤكد أن الشعب المصري واعٍ ومؤمن بأهمية صوته في بناء المستقبل.