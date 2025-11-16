أمانة بــ 103 آلاف جنيه خلال حادث مروع.. إسعاف الإسماعيلية يُنقذ مصابا ويحافظ على ممتلكاته

تعاملت فرق هيئة الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية مع حادث تصادم وقع على طريق الإسماعيلية الزراعي – اتجاه القصاصين، أمام منطقة الجرايشة، بعدما اصطدمت سيارة رقم (ر س د 4717) بعمود إنارة، مما أسفر عن إصابة قائدها بإصابات بالغة.

وتبين أن المصاب صادق عبد المنعم صادق حسانين، 34 عامًا، مقيم بقرية القنايات بمحافظة الشرقية، وأسفرت الواقعة عن إصابته باشتباه كسر في الكتف الأيسر، واشتباك نزيف داخلي بالبطن والمخ، إلى جانب كسر بالأنف. وتم نقله على الفور إلى مستشفى القصاصين لتلقي الإسعافات اللازمة.

وفي مشهد يعكس أعلى درجات الأمانة والانضباط، تسلّم طاقم الإسعاف متعلقات المصاب وسلموها كاملة، وشملت مبلغ 103 آلاف جنيه نقدًا، وهاتف آيفون، ونظارة ماركة جيوشي، بالإضافة إلى باقي متعلقاته الشخصية.

وقاد عملية الإنقاذ والتأمين كل من:

المشرف القطاعي عبدالله سند عبدالله

فني القيادة سامي إسماعيل طلبة

فني خدمات المسعف سالم عبده سالم

يأتي هذا الموقف ليؤكد الدور الإنساني والمهني لهيئة الإسعاف المصري، التي لا تكتفي بإنقاذ الأرواح، بل تضرب أروع الأمثلة في حفظ ممتلكات المواطنين وصون أماناتهم حتى في أصعب الظروف