رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية
أمانة بــ 103 آلاف جنيه خلال حادث مروع.. إسعاف الإسماعيلية يُنقذ مصابا ويحافظ على ممتلكاته

المسعفين
المسعفين
الإسماعيلية انجي هيبة

تعاملت فرق هيئة الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية مع حادث تصادم وقع على طريق الإسماعيلية الزراعي – اتجاه القصاصين، أمام منطقة الجرايشة، بعدما اصطدمت سيارة رقم (ر س د 4717) بعمود إنارة، مما أسفر عن إصابة قائدها بإصابات بالغة.

وتبين أن المصاب صادق عبد المنعم صادق حسانين، 34 عامًا، مقيم بقرية القنايات بمحافظة الشرقية، وأسفرت الواقعة عن إصابته باشتباه كسر في الكتف الأيسر، واشتباك نزيف داخلي بالبطن والمخ، إلى جانب كسر بالأنف. وتم نقله على الفور إلى مستشفى القصاصين لتلقي الإسعافات اللازمة.

وفي مشهد يعكس أعلى درجات الأمانة والانضباط، تسلّم طاقم الإسعاف متعلقات المصاب وسلموها كاملة، وشملت مبلغ 103 آلاف جنيه نقدًا، وهاتف آيفون، ونظارة ماركة جيوشي، بالإضافة إلى باقي متعلقاته الشخصية.

وقاد عملية الإنقاذ والتأمين كل من:
    المشرف القطاعي عبدالله سند عبدالله
    فني القيادة سامي إسماعيل طلبة
    فني خدمات المسعف سالم عبده سالم

يأتي هذا الموقف ليؤكد الدور الإنساني والمهني لهيئة الإسعاف المصري، التي لا تكتفي بإنقاذ الأرواح، بل تضرب أروع الأمثلة في حفظ ممتلكات المواطنين وصون أماناتهم حتى في أصعب الظروف

الإسماعيلية

