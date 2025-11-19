بحضور جماهيري هائل.. انطلاق المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن باستاد القاهرة

انطلق المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن، في الصالة المغطاة باستاد القاهرة ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

ويأتي المؤتمر في إطار الحراك الجماهيري الذي ينظمه الحزب لدعم مرشحيه وتعريف المواطنين ببرامجهم الانتخابية ورؤيتهم لخدمة المحافظة.

ويشهد المؤتمر حضورًا موسعًا من قيادات الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب مشاركة شعبية كبيرة من آلاف المواطنين تعكس حجم التأييد والدعم الذي يحظى به الحزب في الشارع القاهري.

وسيشهد المؤتمر استعراضًا لأبرز ملامح خطة الحزب للمرحلة المقبلة، خاصة في ملفات الخدمات والبنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة.