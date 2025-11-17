نائب رئيس حزب مستقبل وطن: الجميع يتمنى عملية انتخابية نزيهة.. ولا نسعى للأغلبية

أكد المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن،أن الجميع يتمنى عملية انتخابية نزيهة. وإذا تحدثنا عن مستقبل وطن كحزب، فهو يخوض الانتخابات الأخيرة بالذات من باب المشاركة، ولم يدفع بمرشحين من الأساس للحصول على الأغلبية حتى لو نجح كافة المرشحين".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "ما عندناش أي حساسية في هذه العملية الانتخابية، ولسنا حزبًا كان يسعى للأغلبية، وما طرحناه من مرشحين كعدد جميعه لا يسمح بالأغلبية".

وأردف: "ما عندناش أي حساسية في الانتخابات، لأننا مش بنجري للحصول على الأغلبية".



وردًا على سؤال الحديدي حول سقف الدعاية الانتخابية وخروقات الحشد والتوجيه، وهل هي أدوات تملكها الأحزاب الكبرى؟ قال: "الحشد مش عيب، هو وضع طبيعي أن تقوم كوادر الحزب بالحشد للمرشح الخاص بها، وهذا أساس تكوين أي حزب".



وأضاف: "كان لدينا سعادة غير عادية ببيان الرئيس، ودعمه للهيئة الوطنية للانتخابات، وهي المسؤولة عنها، ومن ثم دعم كافة الإجراءات لها لو رصدت أي مخالفة وبحثت الطعون المقدمة".



وردا على سؤال الحديدي هل تقدم حزب مستقبل وطن باي طعن ضمن 88 التي أعلنتها الوطنية للانتخابات ؟ قال : الطعون في العادة تقدم من كافة الاحزاب".