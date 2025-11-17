حزب مستقبل وطن يثمن حرص الرئيس السيسي على نزاهة العملية الانتخابية

ثمن حزب مستقبل وطن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مراعاة الشفافية والنزاهة المطلقة في كافة مراحل انتخابات مجلس النواب ودعم إرادة الناخبين الحرة في جميع الاستحقاقات الدستورية من خلال مطالبته الهيئة الوطنية العليا للانتخابات بالتدقيق التام في فحص الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية والطعون المقدمة بشأنها واتخاذ القرارات الصحيحة باستقلالية تامة وحيادية غير منقوصة، سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية ، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقا.

وذكر الحزب في بيان له أنه إذ يؤمن حزب مستقبل وطن بأن انتخابات مجلس النواب هي خطوة ضرورية لاستكمال مؤسسات الدولة، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية، من خلال برلمان قوي متنوع تمثل فيه كافة الأصوات، وتحضر فيه جميع الأطياف السياسية، بما يثري الوطن ويساهم في رفعته وتقدمه، ويخدم تطلعات المصريين وأمالهم وطموحاتهم، فإن الحزب أطلق خلال الفترة السابقة سلسلة ضخمة من المؤتمرات الجماهيرية واللقاءات الشعبية مع المواطنين في كافة المحافظات، وفقا للضوابط القانونية المنصوص عليها والمحددة للدعاية الانتخابية، بهدف فتح قنوات اتصال مباشرة بينهم وبين المرشحين، وحثهم على ممارسة حقهم الدستوري وتعزيز فاعلية العملية السياسية.

وأكد حزب مستقبل وطن أن التمثيل الحقيقي والفعلي للشعب المصري من خلال نوابه تحت قبة البرلمان، واحترام إرادة المصريين، يحتمان تمتع العملية الانتخابية بأقصى درجات النزاهة وأعلى مستويات الشفافية، في إطار من الوعي والديمقراطية والإيجابية.