قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمدة أسبوع.. تحويلات مرورية بمحور عين الحياة بالقاهرة
أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات بإيران بعد جفاف وأزمة مياه
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة بطاقة تداول 2 مليون طن سنويًا
من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب
الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالقانون
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الأسماء الجدد
نواب يشيدون ببيان الرئيس السيسي بشأن نزاهة الانتخابات البرلمانية: يبني جسورا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.. ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة
بـ العلامة الكاملة| منتخب النرويج أقوى هجوم فى رحلة التأهل لـ المونديال
رسوم ترامب تفاقم التضخم وتربك الأسواق.. رهان اقتصادي ينقلب على الإدارة الأمريكية
البنك المركزي: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ الهوية الوطنية الإلكترونية
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب وأبوالمعاطي زكي
البنك المركزي: الخدمات الإلكترونية المنفذة من الموبايل تجاوزت 11.7 تريليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب مستقبل وطن يثمن حرص الرئيس السيسي على نزاهة العملية الانتخابية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
عبد الرحمن سرحان

ثمن حزب مستقبل وطن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مراعاة الشفافية والنزاهة المطلقة في كافة مراحل انتخابات مجلس النواب ودعم إرادة الناخبين الحرة في جميع الاستحقاقات الدستورية من خلال مطالبته الهيئة الوطنية العليا للانتخابات بالتدقيق التام في فحص الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية والطعون المقدمة بشأنها واتخاذ القرارات الصحيحة باستقلالية تامة وحيادية غير منقوصة، سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية ، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقا.

وذكر الحزب في بيان له أنه إذ يؤمن حزب مستقبل وطن بأن انتخابات مجلس النواب هي خطوة ضرورية لاستكمال مؤسسات الدولة، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية، من خلال برلمان قوي متنوع تمثل فيه كافة الأصوات، وتحضر فيه جميع الأطياف السياسية، بما يثري الوطن ويساهم في رفعته وتقدمه، ويخدم تطلعات المصريين وأمالهم وطموحاتهم، فإن الحزب أطلق خلال الفترة السابقة سلسلة ضخمة من المؤتمرات الجماهيرية واللقاءات الشعبية مع المواطنين في كافة المحافظات، وفقا للضوابط القانونية المنصوص عليها والمحددة للدعاية الانتخابية، بهدف فتح قنوات اتصال مباشرة بينهم وبين المرشحين، وحثهم على ممارسة حقهم الدستوري وتعزيز فاعلية العملية السياسية.

وأكد حزب مستقبل وطن أن التمثيل الحقيقي والفعلي للشعب المصري من خلال نوابه تحت قبة البرلمان، واحترام إرادة المصريين، يحتمان تمتع العملية الانتخابية بأقصى درجات النزاهة وأعلى مستويات الشفافية، في إطار من الوعي والديمقراطية والإيجابية.

حزب مستقبل وطن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشفافية مراحل انتخابات مجلس النوا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تنظم ورشة عمل حول أحدث تكنولوجيات أنظمة التحكم والقياس

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تنظم ورشة عمل حول أحدث تكنولوجيات أنظمة التحكم والقياس

بدء فعاليات مسابقة «بورسعيد أرض المواهب»

بدء فعاليات مسابقة بورسعيد أرض المواهب

محافظ بورسعيد : افتتاح المحطات البحرية بميناء شرق بورسعيد تعزيز قدرات مصر في قطاع النقل البحري واللوجستيات

محافظ بورسعيد: افتتاح المحطات البحرية بميناء شرق بورسعيد يُعد خطوة جديدة في مسيرة الجمهورية الجديدة

بالصور

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

فيديو

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد