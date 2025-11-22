ترامب يلغي التعريفات الجمركية على مجموعة من السلع الزراعية البرازيلية



ألغى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التعريفات الجمركية البالغة 40% على المنتجات الغذائية البرازيلية بما يشمل لحوم البقر والقهوة والفواكه والكاكاو، والتي فرضها في يوليو لمعاقبة البرازيل على خلفية محاكمة رئيسها السابق "جايير بولسونارو".

وذلك بعد أمر مماثل أصدرته إدارته الجمعة الماضية بإلغاء الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات الزراعية من دول أخرى، في ظل تراجع البيت الأبيض عن بعض التعريفات التي أدت لزيادة تكلفة الغذاء في البلاد.

ووفقًا لنص الأمر الذي أصدره البيت الأبيض، فإن ذلك القرار سيؤثر على الواردات من البرازيل في الثالث عشر من نوفمبر أو بعده، وقد يتطلب استرداد التعريفات المحصلة على تلك السلع أثناء فترة سريان الرسوم.

وتورد البرازيل عادة ثلث القهوة المستخدمة في الولايات المتحدة، وارتفعت أسعار القهوة بالتجزئة في أمريكا بنسبة تصل إلى 40% هذا العام بسبب التعريفات الجمركية وعوامل أخرى تشمل نقص الإنتاج الناجم عن الأحوال الجوية.