حسن سلامة: المصريون بالخارج قوة وطنية تدعم الدولة في مواجهة التحديات

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن المصريين في الخارج يمثلون قوة وطنية كبيرة وموردًا مهما يجب أن تستفيد منه الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على دعم أبنائها داخل الوطن وخارجه، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والداخلية التي تتطلب تضافر كل الجهود الوطنية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الجاليات المصرية حول العالم تلعب دورًا مؤثرًا في مختلف الملفات، من خلال تمثيل مشرف وصورة حضارية تعكس تطورات الدولة ومسارها التنموي.

وأوضح أن المصريين في الخارج حصلوا على حق التصويت منذ عام 2011، وهو ما عزز حضورهم السياسي ومشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية.

ولفت إلى أن المسافات الجغرافية لا تمنع الجاليات المصرية من متابعة التطورات داخل البلاد، بل تمنحهم رؤية أوضح لما يحدث على الساحة الوطنية.

وأشار إلى أن الاستحقاقات الانتخابية الحالية تشكل فرصة للتعبير عن الانتماء والولاء للوطن، خاصة مع وجود تمثيل رسمي لهم داخل مجلس النواب، وتراكم خبرات السفارات والهيئة الوطنية للانتخابات، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر ثقة وتيسيرًا وتشجيعًا على المشاركة.

واسترسل: المرحلة الثانية من الانتخابات تأتي في ظل تطورات كبيرة عززت مناخ الثقة ورفعت نسب التصويت، معتبرًا المصريين بالخارج نموذجا إيجابيا يحتذى به في الداخل.