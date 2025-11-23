قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تم بناؤه على ربوة مرتفعة.. متحف النوبة يحتفل بذكرى افتتاحه

متحف النوبة
متحف النوبة
محمد الاسكندرانى

يُعد متحف النوبة من أبرز المتاحف الإقليمية في مصر وأحد أشهر المعالم السياحية في أسوان، ويحتفل بذكرى افتتاحه للجمهور في 23 نوفمبر من كل عام. وُضع حجر الأساس للمتحف عام 1986.

يقع المتحف عند مدخل مدينة أسوان بجوار القباب الفاطمية الإسلامية، وقد استُوحي تصميمه من العمارة التقليدية للقرية النوبية. 

تم بناؤه على ربوة مرتفعة من الصخور المكونة من الحجر الرملي والجرانيت، مما أضفى عليه طابعًا جماليًا مميزًا بخطوطه الكونتورية الفريدة.

متحف النوبة 


نشأت فكرة إنشاء متحف النوبة خلال الحملة الدولية التي أطلقتها اليونسكو في عام 1960م لإنقاذ آثار النوبة، بناءً على طلب الحكومة المصرية. يهدف المتحف إلى احتضان التراث الأثري والتاريخي والحضاري والبيئي لمنطقة النوبة. بدأت الدراسات المتعلقة بالمشروع في أوائل الثمانينات، حيث تم تشكيل لجان من المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع خبراء من الجامعات المصرية ومنظمة اليونسكو، وأسفرت الجهود عن إسناد التصميمات الهندسية إلى المعماري الدكتور محمود الحكيم، بينما تولى المهندس المكسيكي بيدرو راميرز فاسكويز تصميم العرض المتحفي.

يتميز المتحف بحديقة متحفية فريدة صُممت بأسلوب طبيعي، مع الحفاظ على التضاريس الأصلية من مرتفعات ومنخفضات، وزُرعت الحديقة على هيئة مدرجات كما هو الحال في النوبة. تضم الحديقة مجموعة متنوعة من النباتات، وتشمل أنواعًا مختلفة من الأشجار مثل: الجميز، السنط، النبق، المورنجا، نخيل البلح، نخيل الدوام، نخيل السكاس، نخيل بشترد، بالإضافة إلى مجموعة من نباتات الصبار.
 

متحف النوبة النوبة ذكري افتتاح متحف النوبة متاحف مصر مصر

