انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
برلمان

عاصم الجزار يدلي بصوته في الانتخابات.. ويدعو المواطنين للمشاركة بكثافة

عاصم الجزار
عاصم الجزار
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

أدلى الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 داخل مدرسة فاطمة عنان بالقاهرة الجديدة، وذلك في اليوم الأول من فتح اللجان أمام الناخبين.

وأكد الجزار عقب الإدلاء بصوته حرص حزب الجبهة الوطنية على دعم الاستحقاق البرلماني، مشيرًا إلى أن المشاركة الفاعلة من المواطنين تمثّل رسالة مهمة في هذه المرحلة، وتعكس وعي الشعب المصري وثقته في مسار الدولة.

ودعا رئيس حزب الجبهة الوطنية جميع المواطنين للنزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم بكل شفافية وحرص لإن المشاركة هي الأساس في اختيار ممثليهم داخل البرلمان وفي تعزيز دور المؤسسات الدستورية.

وأشار الجزار إلى أن الحزب يتابع العملية الانتخابية في مختلف المحافظات، مؤكدا أن إجراءات التنظيم داخل اللجان تسير بشكل منضبط، وأن الإقبال الملحوظ منذ الساعات الأولى يعكس روحا إيجابية ورغبة حقيقية في اختيار من يمثل الشعب داخل مجلس النواب.

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب اخبار انتخابات مجلس النواب 2025 الانتخابات عاصم الجزار

