بسبب مقذوفات جماهير الجيش الملكي..أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه
مشكلة برمجيات طائرات إيرباص تؤثر على رحلات الطيران حول العالم
ضربة جزاء مش سليمة.. الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي والجيش الملكي
للمرة الثالثة.. جمال الصيرفي رئيسًا لنادي بيلا الرياضي بكفر الشيخ
بسبب الفساد..عضوة بالكونجرس تطالب مراجعة مساعدات أمريكا لـ أوكرانيا
ليز ميتشل تكشف أسرار نجاح فرقة بوني آم في زيارتها لمصر.. فيديو
تعليق غير متوقع من الدرديري على أداء ثلاثي الاهلي
هاني النحاس: مصر غيَّرت وجهة نظر برلمانات أوروبا تجاه القضية الفلسطينية
مدرب الجيش الملكي: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي وكنا الأفضل
ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا
أروى جودة تحتفل بزفافها في أحد فنادق القاهرة بحضور نجوم الفن | صور
توروب: غير راضٍ عن نتيجة الأهلي أمام الجيش الملكي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح وتكريمه بحفل الختام

أحمد البهى

استقبلت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، النجم هاني رمزي أحد مكرمي الدورة العاشرة، حيث سيشهد حفل الختام تكريمه، كما سيقام له ماستر كلاس تحت عنوان ( الشخصية الكوميدية بين التشخيص والتمثيل " بقاعة الندوات من الساعة الثانية وحتي الثالثة مساء السبت 29 نوفمبر .


يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية للبنك الاهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني ، وبلدية ظفار بسلطنة عمان .

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.

