خبير أسري يوضح طبيعة الذكورية والهيمنة في العلاقات الزوجية

أكد الدكتور محمود القباني، الخبير والاستشاري الأسري، في حديثه لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن مفهوم الذكورية والهيمنة في العلاقات الزوجية غالبًا ما يُساء فهمه.

وأوضح أن القوة في العلاقة لا تعني بالضرورة السيطرة المطلقة، موضحًا أن الذكورية الطبيعية يجب أن تقوم على الاحترام والمسؤولية المتبادلة بين الزوجين.

الفرق بين الذكورية الطبيعية والذكورية المفرطة

وأشار القباني إلى أن هناك فرقًا كبيرًا بين الذكورية الطبيعية، التي تعتمد على احترام المرأة وتحمل المسؤولية، وبين الذكورية المفرطة التي تتحول إلى هيمنة وضغط مستمر على الزوجة. وأوضح أن فهم هذه الفروق يمكن أن يساعد في بناء علاقة صحية ومتوازنة.

الغضب والغيرة: هل هما دائمًا علامات على الهيمنة؟

تطرق القباني أيضًا إلى بعض السلوكيات مثل الغيرة أو رفع الصوت، موضحًا أنها قد تكون جزءًا من طبيعة الرجل أو نتاج تربيته، وليست بالضرورة مؤشراً على ضعف الشخصية أو محاولة للسيطرة. وأكد أن التمييز بين هذه السلوكيات يساعد في تحسين الحوار بين الزوجين.

التوازن بين السلطة والاحترام: مفتاح العلاقة المستقرة

وختم القباني حديثه بالتأكيد على أهمية التوازن بين السلطة والاحترام في العلاقات الزوجية، مشيرًا إلى أن تجاوز هذا التوازن يؤدي إلى توتر العلاقة وفقدان لغة الحوار، مما يؤثر سلبًا على استقرار الأسرة بشكل عام.