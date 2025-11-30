قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم
86 وظيفة في تعاونيات الإسكان .. إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي للمتقدمين
مانشستر يونايتد يفوز بثنائية على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
مدرب ليفربول يوضح سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ 582 يومًا
عبد الله ممدوح وأحلام يوسف يمنحان مصر ذهبيتان في بطولة العالم للكاراتيه
مصر تتصدر العالم في كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة
منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية كأس العالم تحت 20 سنة
إسبانيا.. احتجاجات حاشدة في مدريد لإسقاط حكومة بيدرو سانشيز
حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد
السويسريون يرفضون أداء النساء للخدمة في الجيش
رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
ميسي يحطم رقم بوشكاش ويصبح ملك التمريرات الحاسمة في تاريخ كرة القدم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مصر تعزز مكانتها الإقليمية عبر تطوير البنية الرقمية والاستثمار العالمي

البنية الرقمية
البنية الرقمية
إسراء عبدالمطلب

تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال تطوير البنية الرقمية واستقطاب الاستثمارات العالمية، وفتح آفاق جديدة للابتكار والتحول الرقمي. 

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية "مصر الرقمية" التي أُطلقت عام 2019، والتي تهدف إلى تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مجرد موفِّر خدمات إلى مركز متكامل للإنتاج والخدمات الرقمية على مستوى عالمي.

وتعكس مذكرة التفاهم الأخيرة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وشركة «دى إكس سى تكنولوجي» هذا التوجه الطموح، حيث تركز على توسيع العمليات وتطوير الخدمات الرقمية المتقدمة، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي موثوق يقدم خدمات تكنولوجية بمعايير عالمية.

البنية الرقمية في مصر

شهدت مصر خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية الرقمية، مدعومة باستثمارات حكومية ضخمة تجاوزت 6 مليارات دولار أمريكي. وشملت هذه الاستثمارات تحديث شبكات الاتصالات، تطوير مراكز البيانات، وإنشاء بيئة رقمية متكاملة قادرة على دعم الخدمات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

كما تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتطوير رأس المال البشري، حيث يتلقى ما يقارب مليون شاب مصري سنويًا برامج تدريب متخصصة في المهارات الرقمية، لتأهيل جيل قادر على قيادة الاقتصاد الرقمي والمساهمة في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي على نطاق واسع.

تفاصيل مذكرة التفاهم بين إيتيدا و«دى إكس سى تكنولوجي»

وقع الجانبان مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع نطاق عمليات «دى إكس سى تكنولوجي» في مصر لخدمة الأسواق العالمية عبر مجموعة من الخدمات الأساسية، تشمل:

  • تطوير التطبيقات المخصصة.
  • حلول منصة "سيرفيس ناو" المعززة بالذكاء الاصطناعي.
  • خدمات سيلز فورس وحلول التأمين.
  • خدمات إدارة موارد المؤسسات (SAP).
  • خدمات البيانات والتحليلات المتقدمة.

ووفق الاتفاقية، ستزيد «دى إكس سى» موظفيها بنسبة 42%، مع استحداث وظائف جديدة في مجالات تطوير التطبيقات وإدارة الخدمات وتحليل البيانات، دعمًا لحلول التكنولوجيا المؤسسية.

أهمية الاتفاقية واستراتيجية مصر الرقمية

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاتفاقية تأتي في إطار شراكة استراتيجية تشمل 55 شركة عالمية ومحلية، تستفيد من:

  • الكوادر البشرية الماهرة.
  • البنية التحتية الرقمية المتطورة.
  • الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر.

وأشار إلى أن هذه المزايا التنافسية تعزز من مكانة مصر كشريك موثوق عالميًا، وتمكن الشركات من تقديم خدمات رقمية بمعايير عالمية، وتفتح أمامها آفاقًا للتوسع نحو الأسواق الدولية.

مركز التميّز الجديد وخدمات التحول المؤسسي

أعلنت «دى إكس سى تكنولوجي» عن إطلاق مركز تميّز متخصص في أنظمة إدارة موارد المؤسسات (SAP)، وتعيين 250 متخصصًا بهدف تسريع التحول المؤسسي لدى جهات القطاعين العام والتجاري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويعمل مركز التميّز كمنصة متكاملة لتنفيذ مشاريع التحول الرقمي واسعة النطاق، مستفيدًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأصول القابلة لإعادة الاستخدام، ومنهجيات التنفيذ الحديثة. كما يوفر خدمات حيوية لإدارة موارد المؤسسات، مما يعزز استمرارية الأعمال ويساهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية.

وتجسد هذه المبادرات التطور المتسارع لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، وتعكس الثقة في قدرات الكوادر المحلية وكفاءة البنية الرقمية المتقدمة. 

كما تؤكد مذكرة التفاهم مع «دى إكس سى تكنولوجي» التزام مصر بتحقيق التحول الرقمي المستدام، واستقطاب الاستثمارات العالمية، وتحويل البلاد إلى مركز إقليمي رائد يقدم خدمات رقمية بمعايير عالمية، ويتيح للقطاع الخاص والعام الاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية لتحقيق النمو والابتكار.

مصر مصر الرقمية قطاع الاتصالات الاتصالات وتكنولوجيا البنية الرقمية إيتيدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

اللواء جمال عوض

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026

ترشيحاتنا

السودان

السودان يشهد تصعيداً مفتوحاً مع تزايد النشاط العسكري في إقليم كردفان

صندوق التنمية العقارية الحضرية

التنمية الحضرية: انتهاء مشروع روضة السيدة2 بنسبة 100% ومستعدون لاستقبال الأهالي

القومي للمرأة

لمناهضة العنف.. "القومي للمرأة" يكشف فعاليات "حملة الـ16 يوم" وأهدافها

بالصور

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦
سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦
سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد

حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي

محافظ الشرقية يتفقد مركز معلومات الشبكات والمرافق والادارة الهندسية بالديوان العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها

طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها ..
طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها ..
طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها ..

فيديو

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد