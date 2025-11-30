مصر تعزز مكانتها الإقليمية عبر تطوير البنية الرقمية والاستثمار العالمي

تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال تطوير البنية الرقمية واستقطاب الاستثمارات العالمية، وفتح آفاق جديدة للابتكار والتحول الرقمي.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية "مصر الرقمية" التي أُطلقت عام 2019، والتي تهدف إلى تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مجرد موفِّر خدمات إلى مركز متكامل للإنتاج والخدمات الرقمية على مستوى عالمي.

وتعكس مذكرة التفاهم الأخيرة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وشركة «دى إكس سى تكنولوجي» هذا التوجه الطموح، حيث تركز على توسيع العمليات وتطوير الخدمات الرقمية المتقدمة، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي موثوق يقدم خدمات تكنولوجية بمعايير عالمية.

البنية الرقمية في مصر

شهدت مصر خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية الرقمية، مدعومة باستثمارات حكومية ضخمة تجاوزت 6 مليارات دولار أمريكي. وشملت هذه الاستثمارات تحديث شبكات الاتصالات، تطوير مراكز البيانات، وإنشاء بيئة رقمية متكاملة قادرة على دعم الخدمات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

كما تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتطوير رأس المال البشري، حيث يتلقى ما يقارب مليون شاب مصري سنويًا برامج تدريب متخصصة في المهارات الرقمية، لتأهيل جيل قادر على قيادة الاقتصاد الرقمي والمساهمة في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي على نطاق واسع.

تفاصيل مذكرة التفاهم بين إيتيدا و«دى إكس سى تكنولوجي»

وقع الجانبان مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع نطاق عمليات «دى إكس سى تكنولوجي» في مصر لخدمة الأسواق العالمية عبر مجموعة من الخدمات الأساسية، تشمل:

تطوير التطبيقات المخصصة.

حلول منصة "سيرفيس ناو" المعززة بالذكاء الاصطناعي.

خدمات سيلز فورس وحلول التأمين.

خدمات إدارة موارد المؤسسات (SAP).

خدمات البيانات والتحليلات المتقدمة.

ووفق الاتفاقية، ستزيد «دى إكس سى» موظفيها بنسبة 42%، مع استحداث وظائف جديدة في مجالات تطوير التطبيقات وإدارة الخدمات وتحليل البيانات، دعمًا لحلول التكنولوجيا المؤسسية.

أهمية الاتفاقية واستراتيجية مصر الرقمية

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاتفاقية تأتي في إطار شراكة استراتيجية تشمل 55 شركة عالمية ومحلية، تستفيد من:

الكوادر البشرية الماهرة.

البنية التحتية الرقمية المتطورة.

الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر.

وأشار إلى أن هذه المزايا التنافسية تعزز من مكانة مصر كشريك موثوق عالميًا، وتمكن الشركات من تقديم خدمات رقمية بمعايير عالمية، وتفتح أمامها آفاقًا للتوسع نحو الأسواق الدولية.

مركز التميّز الجديد وخدمات التحول المؤسسي

أعلنت «دى إكس سى تكنولوجي» عن إطلاق مركز تميّز متخصص في أنظمة إدارة موارد المؤسسات (SAP)، وتعيين 250 متخصصًا بهدف تسريع التحول المؤسسي لدى جهات القطاعين العام والتجاري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويعمل مركز التميّز كمنصة متكاملة لتنفيذ مشاريع التحول الرقمي واسعة النطاق، مستفيدًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأصول القابلة لإعادة الاستخدام، ومنهجيات التنفيذ الحديثة. كما يوفر خدمات حيوية لإدارة موارد المؤسسات، مما يعزز استمرارية الأعمال ويساهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية.

وتجسد هذه المبادرات التطور المتسارع لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، وتعكس الثقة في قدرات الكوادر المحلية وكفاءة البنية الرقمية المتقدمة.

كما تؤكد مذكرة التفاهم مع «دى إكس سى تكنولوجي» التزام مصر بتحقيق التحول الرقمي المستدام، واستقطاب الاستثمارات العالمية، وتحويل البلاد إلى مركز إقليمي رائد يقدم خدمات رقمية بمعايير عالمية، ويتيح للقطاع الخاص والعام الاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية لتحقيق النمو والابتكار.