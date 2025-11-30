القومية للأنفاق توضح خطة تنفيذ مشروع امتداد الخط الأول للمترو حتى شبين القناطر

أكدت الهيئة القومية للأنفاق أنها تواصل دراسة تنفيذ مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق في المسافة من محطة المرج الجديدة وحتى شبين القناطر، بطول 19 كم وعدد 14 محطة، بهدف توفير وسيلة نقل حديثة وآمنة وصديقة للبيئة.

وقالت الهيئة إن المشروع سيتم تنفيذه على مسار خط السكة الحديد الحالي، داخل حرم السكة الحديد، وبمسار معزول يتيح إلغاء المزلقانات لتجنب الحوادث وتحسين عوامل الأمان، مع استبدال خط (23 يوليو – شبين القناطر) بالمترو لاستيعاب الزيادة المتنامية في الطلب على النقل.

وأضافت أن المشروع يستهدف تحقيق التكامل بين وسائل النقل العامة والخاصة، وتقليل الاختناقات المرورية بالمناطق المحيطة، وخفض الاعتماد على المركبات الخاصة بما يسهم في تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة وتخفيض تكاليف صيانة الطرق والمحاور.

وأكدت الهيئة أنها تعتمد على دراسات جدوى تفصيلية تنفذها كبرى المكاتب الاستشارية لتحديد المسارات المثلى للمشروعات، وأن تنفيذ الامتداد الجديد سيتم بالكامل داخل حرم السكة الحديد بما يضمن تحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية والاستفادة من المسار القائم.