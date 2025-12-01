قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمتابعة انضباط الدراسة| جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من المدارس بالجيزة
تضارب الأرقام.. حيثيات إلغاء انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بالمنتزه بالإسكندرية
بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح الدورة الرابعة من معرض إيديكس 2025
بعد قليل.. الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
بعد رد الصحة على شائعة تلوث المياه المعدنية.. اعرف عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح معرض "إيديكس 2025"
فيريرا يهاجم الزمالك: اقتحموا شقتي.. أحبطت تمرد اللاعبين وهشتكي للفيفا
الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين بمعرض إيديكس 2025
نائب رئيس الوزراء: الإنفاق على الرعاية الصحية يتخطي 617 مليار جنيه في 2026
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح معرض إيديكس 2025
القافلة الـ 84 من "زاد العزة" تدخل إلى قطاع غزة
تحالف مصري دولي لتحسين منظومة التخليص الجمركي لجذب استثمارات أجنبية ضخمة
محافظات

احتفال علمي لتعزيز الوعي بمقاومة المضادات الحيوية تزامنا مع الأسبوع العالمي

احتفال علمي لتعزيز الوعي بمقاومة المضادات الحيوية تزامنًا مع الأسبوع العالمي
احتفال علمي لتعزيز الوعي بمقاومة المضادات الحيوية تزامنًا مع الأسبوع العالمي
شمس يونس

نظّمت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام يوماً علمياً بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة المضادات الحيوية، وذلك في إطار دورها المستمر في دعم برامج مكافحة العدوى وتعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية داخل المنشآت الصحية.

شهدت الفعالية تقديم عدد من المحاضرات العلمية المتخصصة التي تناولت جهود لجنة المضادات الحيوية بالمستشفى، وأحدث الممارسات العالمية للحد من المقاومة البكتيرية، إضافة إلى استعراض بروتوكولات تعزيز سلامة المرضى ورفع مستوى الجودة في تقديم الخدمات الصحية.

وفي هذا السياق، قال أحمد شوقي، مدير العلاقات العامة والإعلام:
"إن تنظيم هذا اليوم العلمي يعكس التزام المستشفى بتطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى، وحرصها على رفع الوعي داخل المجتمع الطبي بأهمية الاستخدام السليم للمضادات الحيوية لحماية المرضى وتقليل نسب المقاومة البكتيرية."

كما صرّح محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان قائلاً: "نحرص في مؤسسة شفاء الأورمان على دعم كل الجهود العلمية والطبية التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة لمرضانا، ويأتي هذا اليوم العلمي ليؤكد أهمية تعزيز التعاون بين فرق العمل الطبية لمواجهة تحديات مقاومة المضادات الحيوية وضمان تقديم رعاية صحية آمنة وفعّالة."

وخلال اليوم العلمي، تم تكريم الأقسام الأكثر التزامًا بسياسات وإجراءات مكافحة العدوى لعام 2025 تقديرًا لجهودهم المتميزة في دعم منظومة الجودة وتحسين مخرجات الرعاية الصحية.

يأتي تنظيم هذا الاحتفال تأكيدًا على حرص مستشفى شفاء الأورمان على المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من مقاومة المضادات الحيوية، ودعم المبادرات التي تعزز الوعي المجتمعي والطبي بأهمية الاستخدام الأمثل للمضادات لحماية صحة المرضى.

الاقصر اخبار الاقصر شفاء الاورمان

