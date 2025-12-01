احتفال علمي لتعزيز الوعي بمقاومة المضادات الحيوية تزامنا مع الأسبوع العالمي

نظّمت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام يوماً علمياً بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة المضادات الحيوية، وذلك في إطار دورها المستمر في دعم برامج مكافحة العدوى وتعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية داخل المنشآت الصحية.

شهدت الفعالية تقديم عدد من المحاضرات العلمية المتخصصة التي تناولت جهود لجنة المضادات الحيوية بالمستشفى، وأحدث الممارسات العالمية للحد من المقاومة البكتيرية، إضافة إلى استعراض بروتوكولات تعزيز سلامة المرضى ورفع مستوى الجودة في تقديم الخدمات الصحية.

وفي هذا السياق، قال أحمد شوقي، مدير العلاقات العامة والإعلام:

"إن تنظيم هذا اليوم العلمي يعكس التزام المستشفى بتطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى، وحرصها على رفع الوعي داخل المجتمع الطبي بأهمية الاستخدام السليم للمضادات الحيوية لحماية المرضى وتقليل نسب المقاومة البكتيرية."

كما صرّح محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان قائلاً: "نحرص في مؤسسة شفاء الأورمان على دعم كل الجهود العلمية والطبية التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة لمرضانا، ويأتي هذا اليوم العلمي ليؤكد أهمية تعزيز التعاون بين فرق العمل الطبية لمواجهة تحديات مقاومة المضادات الحيوية وضمان تقديم رعاية صحية آمنة وفعّالة."

وخلال اليوم العلمي، تم تكريم الأقسام الأكثر التزامًا بسياسات وإجراءات مكافحة العدوى لعام 2025 تقديرًا لجهودهم المتميزة في دعم منظومة الجودة وتحسين مخرجات الرعاية الصحية.

يأتي تنظيم هذا الاحتفال تأكيدًا على حرص مستشفى شفاء الأورمان على المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من مقاومة المضادات الحيوية، ودعم المبادرات التي تعزز الوعي المجتمعي والطبي بأهمية الاستخدام الأمثل للمضادات لحماية صحة المرضى.