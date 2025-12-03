قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قلبه توقف 4 مرات في 230 دقيقة.. مفاجأة جديدة عن لاعب نادي الزهور
كسروا يده.. التحفظ على 4 طلاب تعدوا على مدرسهم في عين شمس
كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما
العراق يفوز البحرين بهدفين ويتصدر المجموعة بكأس العرب
انسحاب أحمد مرتضى منصور من الانتخابات البرلمانية
انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال ملحوظ وتنظيم محكم داخل لجان محافظة البحيرة
هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيس الإفتاء
الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية
لماذا وصف الله أهل الجنة بـ متكئين؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح الحكمة
محمد صلاح على أبواب رقم تاريخي جديد الليلة.. أرقام قياسية تنتظر ملك ليفربول
الكشف عن موعد انضمام اللاعبين لمنتخباتهم في أمم إفريقيا
مصر تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتشغيل معبر رفح في الاتجاهين لاستقبال المصابين
أخبار العالم

انطلاق أعمال اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية

المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان
المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان
الديب أبوعلي

عقد اليوم الأربعاء اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية، الذي تنظمه الامانة العامة لجامعة الدول العربية- قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة السياسات السكانية- الامانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية.

ويـأتي الاجتماع قبل يوم من اجتماع الدورة العادية السابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية الذي ستترأس اعماله وتستضيفه جمهورية العراق.

وناقش الاجتماع مشاريع قرارات البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة العادية السابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية، ليتم إقرارها ومن ثم اعتمادها؛ والتي تعكس أولويات الدول العربية والمنطقة لقضايا السكان والتنمية خلال الفترة المقبلة وتسلط الضوء على عددٍ من المواضيع الهامة.

وتأتي في مقدمة تلك المواضيع التي تمت مناقشتها:

  • لائحة جائزة التميز السكاني للمنطقة العربية.
  • تحضير وتنسيق المواقف العربية للمشاركة في أعمال الدورة 59 للجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة وموضوعها “السكان والتكنولوجيا والبحث في إطار التنمية المستدامة”.
  • السياسات السكانية الداعمة للاقتصاد الفضي.
  • اليوم العربي للسكان 2026.
  • عرض ورقة بحثية عن "دراسة تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والسكاني للخطة العاجلة للسكان في مصر.
  • تأثير الحروب والصراعات المسلحة على الأسرة والسكان في المنطقة العربية.
  • تعزيز الصحة الإنجابية والجنسية في سياق التحركات المختلطة من خلال اجندة المرأة والسلام والأمن في المنطقتين المتوسطية والعربية.

وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير الدكتور حسين الهنداوي، أن اجتماع اليوم ناقش عدداً من البنود النوعية المختلفة يتصل بعضها بالاستثمار في بناء السلام والحفاظ على رأس المال البشري، وأيضاً تأثير الحروب والصراعات المسلحة على الأسرة والسكان في المنطقة العربية.

وتطرق الى أهمية التحولات الديموغرافية في العالم العربي وانتشار التكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي كإحدى الاتجاهات الكبرى الخمسة التي يمكن ان تلعب دورا هاما في تشكيل المنطقة العربية خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط بجمهورية العراق الدكتور محمد علي تميم مع رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المكتب التنفيذي بمكتبه اليوم في العاصمة العراقية بغداد.

وتمت مناقشة الأوضاع والتحديات السكانية في المنطقة العربية وأهمية ربط التخطيط السكاني لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب المسؤول العراقي لضيوفه عن أمله بنجاح اجتماعات المجلس العربي للسكان في دورته العادية السابعة التي تترأسها جمهورية العراق.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

صدمة في نيروبي بعد تقرير يفضح تورط جنود بريطانيين في انتهاكات ممتدة لعقود

عاصفة اتهامات تضرب الوحدة البريطانية في كينيا… تحقيق برلماني يكشف عن حجم الجرائم

طائرة حربية - أرشيفي

سوريا .. عدوان إسرائيلي جديد قرب بلدة بيت جن بريف دمشق

بوتين يلوّح بخيار الحرب… والحلف يرد بلغة القوة

الناتو يتحدى الكرملين: رسالة حاسمة بعد تهديدات بوتين بالحرب

ألم العصعص.. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك| تعرف على الأعراض والأسباب

بعد كشفه أسباب الطلاق.. آخر صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه "توكسيك"

ازمة الطبيب

طلاق وانهيار علاقات… أزمة الطبيب الوسيم محمد المغربي تشعــل السوشيال

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

