انطلاق أعمال اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية

عقد اليوم الأربعاء اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية، الذي تنظمه الامانة العامة لجامعة الدول العربية- قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة السياسات السكانية- الامانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية.

ويـأتي الاجتماع قبل يوم من اجتماع الدورة العادية السابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية الذي ستترأس اعماله وتستضيفه جمهورية العراق.

وناقش الاجتماع مشاريع قرارات البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة العادية السابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية، ليتم إقرارها ومن ثم اعتمادها؛ والتي تعكس أولويات الدول العربية والمنطقة لقضايا السكان والتنمية خلال الفترة المقبلة وتسلط الضوء على عددٍ من المواضيع الهامة.

وتأتي في مقدمة تلك المواضيع التي تمت مناقشتها:

لائحة جائزة التميز السكاني للمنطقة العربية.

تحضير وتنسيق المواقف العربية للمشاركة في أعمال الدورة 59 للجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة وموضوعها “السكان والتكنولوجيا والبحث في إطار التنمية المستدامة”.

السياسات السكانية الداعمة للاقتصاد الفضي.

اليوم العربي للسكان 2026.

عرض ورقة بحثية عن "دراسة تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والسكاني للخطة العاجلة للسكان في مصر.

تأثير الحروب والصراعات المسلحة على الأسرة والسكان في المنطقة العربية.

تعزيز الصحة الإنجابية والجنسية في سياق التحركات المختلطة من خلال اجندة المرأة والسلام والأمن في المنطقتين المتوسطية والعربية.

وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير الدكتور حسين الهنداوي، أن اجتماع اليوم ناقش عدداً من البنود النوعية المختلفة يتصل بعضها بالاستثمار في بناء السلام والحفاظ على رأس المال البشري، وأيضاً تأثير الحروب والصراعات المسلحة على الأسرة والسكان في المنطقة العربية.

وتطرق الى أهمية التحولات الديموغرافية في العالم العربي وانتشار التكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي كإحدى الاتجاهات الكبرى الخمسة التي يمكن ان تلعب دورا هاما في تشكيل المنطقة العربية خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط بجمهورية العراق الدكتور محمد علي تميم مع رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المكتب التنفيذي بمكتبه اليوم في العاصمة العراقية بغداد.

وتمت مناقشة الأوضاع والتحديات السكانية في المنطقة العربية وأهمية ربط التخطيط السكاني لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب المسؤول العراقي لضيوفه عن أمله بنجاح اجتماعات المجلس العربي للسكان في دورته العادية السابعة التي تترأسها جمهورية العراق.