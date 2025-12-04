قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية يشارك في قمة " بريدج 2025"

يشارك السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية في أعمال القمة الإعلامية "q 2025"، المقرر انعقادها بأبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري، وذلك بدعوة كريمة من مكتب الإعلامي الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يحضر أعمال القمة عدد من كبار المسؤولين ونخبة مرموقة من قادة الفكر والإعلام وصناع المحتوى والمؤثرين والمبدعين والمنتجين في المجال التلفزيوني والسينمائي فضلا عن رؤساء وممثلي مجموعة من المنابر الإعلامية العربية والدولية.

وفي هذا الصدد، أكد السفير خطابي، أن المستوى الرفيع والمتنوع للمشاركين وطبيعة القضايا المدرجة، وخاصة اتجاهات مستقبل الإعلام في ظل التقاطع بين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكار ،يجعل من هذه القمة فضاء إعلاميا استثنائيا لتبادل الخبرات والتجارب وبناء الشراكات المهنية بمشاركة 132 دولة ضمن برنامج يتضمن 300 جلسة وفعالية متخصصة.

كما اعتبر رئيس قطاع الاعلام والاتصال، أن هذا الحدث الإعلامي المتميز يعكس المكاسب النوعية والمتطورة للبنية الإعلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد فرصة مواتية لإبراز القدرات التنافسية للإعلام الوطني على التفاعل البناء مع التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي والرقمي العالمي، وترسيخ رسالته المتعددة الأبعاد بما فيها تعزيز إدماج الصناعات الإبداعية في النسيج التنموي المستدام ، ونشر قيم الانفتاح والتسامح ومد جسور التواصل.