وزير الإسكان: جميع الخدمات ومقومات الحياة متوفرة في العاصمة الإدارية

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحي الحكومي هو أول حي يعمل في الشرق الوسط في عام 2023، مشيرا إلى أنه تم توفير وحدات سكنية للعاملين بها.

وقال شريف الشربيني، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن جميع الخدمات متوفرة في العاصمة الإدارية، مؤكدا أن مقومات الحياة متوفرة، من النادي والمدارس واحتياجات المواطن اليومية ومكان العمل، والأماكن الترفيهية، إضافة إلى أكبر تجمع حدائق مركزية على مساحة 750 فدان.

وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الرئيس السيس وجه بسرعة انشاء مشروع حياة كريمة حتى أنه نخدم ألاف القرى، مؤكدا أنه نحن على مشارف الإنتهاء من المرحلة الأولى من حياة كريمة على مستوى ما يقرب من 1200 قرية.