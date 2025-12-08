محافظ الإسكندرية: إزالة التعديات التي تعوق تنفيذ مشروع ترميم واجهات المباني التراثية

شدد محافظ الإسكندرية أحمد خالد، على إزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق تنفيذ مشروع ترميم وتطوير واجهات المباني التراثية والتاريخية بشارع سعد زغلول .



وفي هذا الإطار، نفذ حي وسط، حملة مكبرة لإزالة واجهة مخالفة لأحد المحلات بالشارع نطاق الحي، تشوه وتضر بأعمال التطوير، وذلك في إطار الحفاظ على الطابع المعماري المميز للشارع وصيانة واجهات المباني التراثية، وتنسيق المساحات الخضراء.



وقامت إدارة الحدائق بالحي، برفع كفاءة أحواض ساعة الزهور وحديقة السلسلة بالكورنيش ومثلث ميدان محطة الرمل .



وناشد الحي، المواطنين المحافظة على نظافة الحدائق والمسطحات الخضراء، للحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وتحقيق بيئة نظيفة، وتحفظ على 180 حالة إشغال متنوع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات التي استحوذت على الأرصفة ومسارات المشاه خلال الحملة.



وأكد الحي، أنه بعد تطبيق الغرامات المقررة وتوجيه الإنذارات القانونية للمنشآت والكافيهات المخالفة، سيتم توقيع الغلق الإداري لمدة تصل إلى 15 يومًا في حال تكرارالمخالفات، فضلًا عن توقيع الغرامات المالية المنصوص عليها في اللوائح المنظمة.