الوطنية للانتخابات: من سن 31-40 عاما الأكثر مشاركة

كشف المستشار أحمد بنداري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أخر تطورات انطلاق عملية الاقتراع في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات المتابعة تصويت المصريين بالخارج في اليوم الأول بالدوائر الـ 30 الملغاة بانتخابات مجلس النواب.



وقال المستشار أحمد بنداري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، تم الانتهاء من بعض المقارات الانتخابية، ومتبقي أكثر من 100 مقار حول العالم.



وتابع المستشار أحمد بنداري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن من سن 31 عاما و40 عاما ذكور اناث من بين الاكثر مشاركة.