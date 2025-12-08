عبوات شديدة الانفجار.. العربية للتصنيع: قمنا بتصنيع مقذوفات تعمل مع الطائرات المسيرة

علق اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على فعاليات معرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية والعسكرية .

وقال مختار عبد اللطيف في حواره على قناة " الأولى الفضائية"، :" قمنا بتصنيع مقذوفات للعمل مع الطائرات المسيرة ".

وتابع مختار عبد اللطيف :" قمنا بتصنيع مقذوف بعمل بالعبوات شديدة الانفجار ومقذوف يعمل بالعبوات التي ينتج عنها ضغط حراري كبير وتستخدم داخل الأنفاق".

واكمل مختار عبد اللطيف :" قمنا بإنتاج مقذوفات تعمل مع المسيرات الانتحارية ض الأهداف المدرعة .

ولفت مختار عبد اللطيف:" عربات قادر 2 وفهد تم تزويدها بدرع من الأسفل لحمايتهما من أي انفجار لغم ".

