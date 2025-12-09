استعدادات مكثفة للشتاء.. محافظ البحر الأحمر يوجّه بخطة عاجلة

عقد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا عاجلًا لمتابعة أعمال الصيانة وشبكات صرف الأمطار بمدينة الغردقة.

وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة، ورئيس مدينة الغردقة، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمستشار العسكري، وممثل الهيئة الهندسية، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومدير مكتب المحافظ.وخلال الاجتماع.

استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجارية بشارع الحجاز، إلى جانب مناقشة الإجراءات العاجلة المطلوبة للتعامل مع مواقع تجمع مياه الأمطار المتوقع ظهورها مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة فرص سقوط الأمطار.

ووجّه اللواء عمرو حنفي بضرورة الإسراع في مراجعة جميع فتحات تصريف المياه أسفل الطرق، ومصارف الأمطار على مستوى المدينة، والانتهاء من اختبارها خلال أسبوع واحد فقط، لضمان كفاءتها واستعدادها للطقس غير المستقر.

شدد على تنفيذ الحلول الفنية اللازمة لمنع تكرار تجمعات المياه في النقاط التي شهدت مشكلات سابقة.كما كلّف المحافظ الجهات المختصة، على رأسها مدينة الغردقة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق الكامل مع المستشار العسكري والهيئة الهندسية، للإسراع في تنفيذ مصارف الأمطار بالمناطق المستهدفة، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة المحافظة لتعزيز جاهزية البنية التحتية خلال موسم الشتاء، والحفاظ على سلامة المواطنين، وضمان استمرار فاعلية منظومة تصريف مياه الأمطار في مختلف مناطق مدينة الغردقة.