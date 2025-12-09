قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025

دواجن
دواجن
ولاء عبد الكريم

تشهد أسواق الدواجن والبيض في مصر اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي بعد فترة من التذبذب نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف الإنتاج والنقل. ويواصل المستهلكون متابعة الأسعار اليومية لضمان شراء المنتجات بأسعار مناسبة، فيما يسعى المزارعون والتجار إلى تلبية الطلب المتزايد .

أسعار الدواجن الحية والذبيحة:

الدجاج البلدي: بين 100 و110 جنيهات للكيلو.

الدجاج الأبيض: 65 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

الدواجن المجمدة: 60 إلى 65 جنيهًا للكيلو.

الكتاكيت (صغير الدجاج): 18 إلى 22 جنيهًا للكتاكيت الواحدة حسب العمر.

الرومي الحي: 140 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

الرومي المجمد: 130 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

الأوز الحي: 120 إلى 130 جنيهًا للكيلو.

الإوز المجمد: 110 إلى 120 جنيهًا للكيلو.

الحمام: 90 إلى 100 جنيه للكيلو حسب النوع والحجم.

السمان: 85 إلى 95 جنيهًا للكيلو.


أسعار البيض اليوم:

البيض الأبيض: يتراوح سعر الطبق  بين 122 و133 جنيهًا حسب المحافظة.

البيض الأحمر: بين 124 و133 جنيهًا للطبق حسب النوع والجودة.

البيض البلدي: حوالي 133 جنيهًا للطبق في بعض المحافظات.


ويشير خبراء السوق إلى أن الأسعار تتأثر بشكل مباشر بتقلبات أسعار الأعلاف والوقود، إضافة إلى حركة الطلب الموسمية على مختلف أنواع الطيور والبيض. كما تختلف الأسعار بين المحافظات تبعًا لقرب المزارع أو بعدها عن الأسواق المحلية.

ويؤكد التجار أن استقرار الأسعار الحالي يعكس توازن العرض والطلب في السوق المحلي، مع توقع إمكانية ارتفاع أو انخفاض الأسعار إذا طرأت تغييرات على تكاليف الإنتاج أو حركة النقل والتوزيع خلال الأيام المقبلة.

ويظل قطاع الدواجن والبيض أحد الركائز الأساسية لسوق الغذاء المصري، حيث يلبّي نسبة كبيرة من احتياجات البروتين الحيواني للمواطنين. ويسعى المنتجون والمزارعون للحفاظ على جودة المنتجات وتوافرها بأسعار مناسبة، مع ضمان استمرار التوريد للسوق المحلي دون نقص.

دواجن سعر اليوم المستهلك

