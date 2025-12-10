رئاسة حي جنوب الغردقة: ضبط «آيسون» حفر يستخدم في أعمال بناء غير مرخصة

أكد اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، أنه تمكن صباح اليوم، الأربعاء، من ضبط آلة حفر "آيسون" كانت تستخدم في حفر أعمال بناء بطريقة غير قانونية بمنطقة الحرفيين.

وتم التحفظ على ماكينة الحفر "آيسون" وجميع المعدات والأدوات المستخدمة في عملية الحفر، وجار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

وأوضح اللواء أحمد جبر أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة على مدار الساعة للتصدي بكل حزم لهذه المخالفات.

وشدد على أنه لن يتهاون في تطبيق القانون ضد كل من يحاول التعدي على حقوق الدولة وممتلكاتها.

ودعا رئيس الحي المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات القانونية، وتقديم طلبات الحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء في أية أعمال، سواء كانت إنشائية او إشغال أو رخص مزاولة نشاط وغيرها من الأعمال الأخرى.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، واللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بالتصدي للمخالفات التي تتم بجميع مدن المحافظة.