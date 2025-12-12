المحافظة تتصدى للظاهرة | ضبط متسولين وإحالتهم إلى النيابة بأسوان

فى خطوات تنفيذية جادة وفعالة لمواجهة ظاهرىة التسول وفقاً لما تم التنسيق المسبق عليه أثناء الإجتماع الأخير بين اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، واللواء عبدالله جلال مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن .

تم إلقاء القبض على أعداد من المتسولين بفئات وأعمار سنية مختلفة نتيجة قيام المديرية بتسيير حملات ودوريات مترجلة على طريق كورنيش النيل ، وأمام المراسى السياحية ، وأيضاً بعض الشوارع الرئيسية والأسواق ، والتى نجحت فى ضبط هؤلاء المتسولين ، والذين تم إحالتهم إلى النيابة المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

المتسولين

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على إستمرار مواجهة الظواهر السلبية لبسط الأمن والأمان والسلم الإجتماعى لأهالى المحافظة والأفواج السياحية الزائرة .

ولفت المحافظ إلى الفترة القادمة ستشهد أيضاً التنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن لتنظيم عدد من الحملات المكبرة لإزالة التعديات والإشغالات وضبط الحركة المرورية ، بالإضافة إلى تكثيف الجهود للحد من ظاهرة إنتشار الإدمان وتعاطى المخدرات بين الشباب ضمن المبادرة المحلية " أسوان بلا إدمان " .

وخاصة فيما يتعلق بالمحور الأمنى منها بتوجيه ضربات أمنية لبؤر تجارة وتوزيع المخدرات للقضاء على العناصر الإجرامية ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ المحور العلاجى والمحور التوعوى .