تعرف على قوائم المجموعة الأولى فى بطولة الأمم الأفريقية 2026 بالمغرب
الهند تقدم اعتذارا رسميا لميسي بعد الفوضى أثناء زيارته
الإغاثة الطبية في غزة تحذر: الأزمة الإنسانية تتفاقم
رامي إمام يكشف تفاصيل تعاونه مع والده عادل إمام
بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟
الرئيس السيسي يهنئ بوركينا فاسو بالعيد القومي..وكينيا بذكرى يوم الاستقلال
الوطنية للانتخابات تنظر التظلمات على نتيجة 30 دائرة مُلغاة بأحكام «الإدارية العليا»
مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وبرايتون
مدبولي: الحكومة تضع التعليم والصحة وتحسين الخدمات للمواطنين على رأس الأولويات حاليا
رئيس الوزراء ووزير الصحة يتفقدان مستشفى العاصمة 2
الفريقان فى ميزان الفلوس .. لاعب من فلامنجو يساوي القيمة التسويقية للاعبى بيراميدز بالكامل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عدي الدباغ ليس الأول.. إنذار يهدد مشوار نادي الزمالك

ياسمين تيسير

لم تكن أزمة الفلسطيني عدي الدباغ هي الحالة الأولى التي تُثير أزمة داخل  نادي الزمالك خاصة وأنها جاءت ضمن سلسلة من الملفات التي باتت تمثل إنذارًا يهدد استقرار 

وواجه الزمالك قبل الدباغ أزمات متشابهة مع أكثر من لاعب  أبرزهم البرتغالي خوان بيزيرا، الذي ارتبط اسمه بازمات ماليه وتعاقديه أثرت بشكل مباشر على حالة التركيز داخل الفريق

إنذارات من اللاعبين الأجانب

كما برز اسم صلاح مصدق ضمن الازمات التي لم تنتهي بشكل نهائي، في ظل وجود التزامات تعاقدية ما زالت محل جدل

ولم يكن الثنائي الأجنبي محمود بنتايج وشيكو بانزا بعيدين عن المشهد، حيث أُثيرت حولهما علامات استفهام تتعلق بالمستحقات المالية وبنود التعاقد وهو الأمر الذي قد يُعرض النادي لعقوبات أو شكاوى رسمية

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو الزمالك جلسة مع عدي الدباغ فور وصوله إلى القاهرة، من أجل إنهاء أزمة مستحقاته المالية المتأخرة، خاصة بعد قيام اللاعب بإرسال إنذار رسمي للنادي خلال الفترة الماضية، تجنبًا لتصعيد الأزمة، والتي قد تمنحه الحق في فسخ تعاقده من طرف واحد حال استمرار التأخير.

وكان محمد متولي، محامي نادي الزمالك في القضايا المحلية والدولية، قد أكد في وقت سابق أن جميع اللاعبين الأجانب بالفريق تقدموا بإنذارات رسمية بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، باستثناء التونسي سيف الدين الجزيري الذي لم يرسل أي إنذار. 

كما أوضح أن البرازيلي خوان بيزيرا لا يحق له فسخ تعاقده في الوقت الحالي، بعد حصوله مؤخرًا على جزء من مستحقاته، وعدم مرور شهرين على ذلك.

ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟.. كلمات ثابتة عن النبي لا تغفل عنها

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر؟.. بـ4 أذكار قبل وبعد أذان الفجر

الإسكان: حزمة حوافز عمرانية للتوجه نحو البناء الأخضر

برعاية وزير المالية… الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية تحتفل اليوم بتخريج دفعة 2025

محمد العرجاوي: الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث مع الجمارك وMTS ميكنة التصدير

أغنى من البرتقال .. أبرز الفواكه الغنية بفيتامين C

الفواكه الغنية بفيتامين C
الفواكه الغنية بفيتامين C
الفواكه الغنية بفيتامين C

لا تتجاهلي الإشارات الأولى.. أعراض سرطان الثدي المبكرة والمتأخرة

عضو هيئة تدريس بعلوم الزقازيق يشارك في اكتشاف علمي مهم لتغيير طرق تقييم أجنة أطفال الأنابيب

بمكونات منزلية.. وصفات طبيعية لترطيب اليدين

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

