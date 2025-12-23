"فتح" تشيد بالدور المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية

أشاد المتحدث باسم حركة فتح ماهر النمورة، بالموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر قيادةً وشعبًا، تقف بكل قوتها إلى جانب الشعب الفلسطيني دفاعًا عن حقوقه المشروعة، وفي مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.



وأكد النمورة، خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، أن الدور المصري كان حاسمًا في إفشال مخطط تهجير الفلسطينيين، وأن القاهرة لعبت دورًا محوريًا في منع أحد أخطر المشاريع التي استهدفت الوجود الفلسطيني.



وفي تعقيبه على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، أكد النمورة أن هذه التصريحات تعكس سياسات عنصرية ومتطرفة، تهدف إلى فرض واقع جديد في الضفة الغربية، وقطع الطريق أمام حل الدولتين، رغم الإجماع الدولي الذي حظي به، وآخره مؤتمر نيويورك وخطة السلام العربية.



وأضاف أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تستجيب عمليًا لهذه التوجهات المتطرفة، من خلال استمرار الحصار على الضفة الغربية، وحرب الإبادة على قطاع غزة، والتنصل من الاتفاقيات الموقعة، إلى جانب إطلاق يد المستوطنين في الاعتداء على الفلسطينيين تحت حماية جيش الاحتلال.



وأشار النمورة إلى أن التصريحات الأمريكية الأخيرة تتناقض مع ممارسات الاحتلال، معتبرًا أنها تفتح المجال أمام موقف أمريكي أكثر إيجابية، لكنه شدد على ضرورة الانتقال من التصريحات إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال لوقف الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

