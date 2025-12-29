قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأليف إبراهيم عيسى.. تفاصيل رواية قصة حياة عمرو دياب
أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026
زيمبابوي وأنجولا يغادران كان 2025.. مصر وجنوب إفريقيا لـ دور الـ 16
بالاحتياطي.. منتخب مصر يتعادل مع أنجولا في بطولة الأمم الأفريقية
مفارقة إيجابية لمنتخبي الأفاعي السوداء والفهود في كأس الأمم الأفريقية
عاصفة شديدة تضرب إسرائيل: إصابات خطيرة وإغلاق طرق بسبب الفيضانات
مصحة الهروب الجماعي.. المشرفون لهم معلومات جنائية مسجلة وإغلاق أكثر من 112 منشأة
75 دقيقة.. منتخب مصر يبحث عن هز الشباك أمام أنجولا
صدام وصراع قوي علي بطاقتي التأهل من المجموعة الرابعة ببطولة أمم افريقيا
رسالة مرعبة من الموساد للمتظاهرين الإيرانيين: نحن معكم في الميدان
إحالة البلوجر نورهان حفظي بتهمة نشر محتوى خا.دش للحياء للمحاكمة
زيلينسكي: مستعد للقاء بوتين شريطة أن تتوافق أقواله وأفعاله مع نواياه المعلنة
رياضة

نزهة كروية لنيجيريا في ختام الدور الأول بأمم أفريقيا

عبدالحكيم أبو علم

يدخل المنتخب النيجيري مواجهة نظيره الأوغندي غداً وهو في نزهة كروية بعد أن ضمن مقعده في دور الــ16 لبطولة أمم أفريقيا.

ويلتقي المنتخبان غداً في ختام منافسات المجموعة الثالثة على ملعب المركب الرياضي بفاس في المغرب، حيث يخوض المنتخب النيجيري، مباراة بلا حسابات، بعدما وصل للنقطة السادسة في صدارة المجموعة، بالفوز على تونس 3 / 2 في الجولة الماضية.

وكان منتخب نيجيريا قد فاز في الجولة الأولى على تنزانيا 2 / 1، بينما تمثل المباراة فرصة أخيرة لأوغندا في حسابات المنافسة على التأهل للدور الثاني من البطولة، بعد خسارة قاسية ضد تونس 1 / 3، وتعادل مُحبط أمام تنزانيا 1 / 1.

وفي وقت سيركز فيه مدرب نيجيريا على مباريات الأدوار الإقصائية، بعد ضمان التأهل، فإنه يمتلك فرصة جيدة لإراحة نجوم الصف الأول الذين شاركوا في المباريات الماضية مثل المهاجم والهداف فيكتور أوسمين، وكذلك أديمولا لوكمان ودينامو الوسط الهجومي أليكس إيوبي، وقد يمنح الفرصة لعناصر أخرى من أجل المشاركة.

في المقابل فإن منتخب أوغندا بقيادة البلجيكي بول بوت، يأمل في أن يلعب التاريخ دورا في ترجيح كفته هذه المرة، إذ أن المنتخب الأوغندي رغم الفارق الكبير بينه وبين نيجيريا على مستوى الإنجازات، فإنه يتفوق تاريخيا على منافسه بواقع 4 انتصارات وهزيمة واحدة وتعادل وحيد، في 6 مواجهة سابقة بينهما.

ويواجه المدرب بول بوت عاصفة من الانتقادات في أوغندا بعد النتائج الأخيرة في البطولة الأفريقية، والتي بررها المدرب بنقص خبرات اللاعبين، كما أن فريقه كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الفوز على تنزانيا لولا ركلة جزاء أهدرت في الدقيقة الأخيرة بشكل غريب عن طريق آلان أوكيلو، لكن عناصر أخرى قد تصنع الفارق للأوغنديين في ختام مواجهات دور المجموعات على غرار دينيس أوميدي وأوتشي إيكبيزو وجيمس بوجيري، على أمل قلب الأمور لمصلحة وصيف نسخة 1978.

المنتخب النيجيري منتخب نيجيريا بطولة امم افريقيا كرة القدم مصر المغرب

