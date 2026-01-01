العربي الناصري يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: مسيرتنا مستمرة لبناء الوطن وتحقيق التنمية

بعث حزب العربي الناصري، برئاسة النائب الدكتور محمد أبو العلا عضو مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة العام الجديد، متقدمًا بخالص التهاني وأصدق التمنيات للرئيس وللشعب المصري بمزيد من التقدم والاستقرار والازدهار.

وأكد الحزب، في بيان له، تقديره للجهود التي تبذلها القيادة السياسية في قيادة مسيرة الوطن نحو البناء والتنمية، مشددًا على دعمه الكامل لكل السياسات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ دعائم الدولة الحديثة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز قيم المواطنة وسيادة القانون.

كما تقدم حزب العربي الناصري بالتهنئة إلى جموع الشعب المصري داخل البلاد وخارجها، وإلى جميع مؤسسات الدولة، معتبرًا هذه المناسبة الوطنية تجسيدًا حقيقيًا لوحدة المصريين وتلاحمهم في مواجهة التحديات، وبداية مشرقة لعام جديد يحمل الأمل في مستقبل أفضل.