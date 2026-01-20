أبرزهم رامز جلال وإلهام شاهين.. نجوم الفن يستقبلون العام الجديد بتأدية مناسك العمرة |صور

حرص العديد من الفنانين على أداء مناسك العمرة ومشاركة صورهم من أمام الكعبة والدعاء من الأراضي المقدسة في بداية العام الجديد كبداية جديدة برونزيات مقدسة.

إلهام شاهين

وشاركت الفنانة إلهام شاهين صورا لها مع ابنة شقيقتها إلهام صفى الدين أثناء أداء مناسك العمرة.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها الرسمى على فيس بوك: "عمرة لأمى الغالية الله يرحمها ليلة أول شعبان، ومعايا حبيبة قلبى إلهام الصغيرة.. ربنا يحميها من كل شر ويبارك لها.. فاضل شهر بالظبط على رمضان وأنا بحب شهر رمضان جدا.. كل سنة وإحنا كلنا طيبين.. ويارب يكون رمضان كريم على كل البشر".

بوسي

وأدت الفنانة بوسي، مناسك العمرة وعبرت عن سعادتها بهذه الرحلة الروحانية.

وكتبت بوسي عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "الحمد لله والشكر لله الذى تم على بنعمته اللهم تقبل مني".

رامز جلال

وشارك رامز جلال عدة صور له أثناء تأدية مناسك العمرة، معلقاً: "اللهم إنا نسألك خير هذه السنة يمنها ويسرها وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها وهداها ونعوذ بك يا الله من شرورها وعسرها وخوفها وهلاكه".

أدت الفنانة رانيا منصور مناسك العمرة، حيث شاركت صورة من أمام الكعبة على إنستجرام وعلقت قائلاً: "الحمد لله ربنا أكرمنى بعمرة ربنا يكتبها لكل مشتاق".

أحمد حاتم وأحمد داود



واجتمع أحمد حاتم وأحمد داود في تأدية مناسك العمرة، ،كما حرص الفنان تامر هجرس على تأدية مناسك العمرة برفقة أسرته، ونشر صورة تجمعه بزوجته وابنتيه من أمام الكعبة.

تامر حسين

وبدء الشاعر تامر حسين، العام الجديد بتأدية مناسك العمرة، معلقاً علي صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"أحلى بداية للسنة من أطهر مكان على وجه الأرض ودعيت لكُل حبايبى بالصحة والستر وتحققوا اللى بتتمنوه وعقبالكم جميعاً ربنا يتقبل أمين".

رامي صبري

كما دعم الفنان رامي صبري الفنانة شيرين شيرين عبد الوهاب أثناء تأديته مناسك العمرة ، معلقاً علي صورته في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عبر خاصية الاستوري: اللهم أصلح حال شيرين عبد الوهاب، وبارك في صحتها يا رب، اللهم آمين.

وإليكم الصور