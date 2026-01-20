قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء سريان وقف إطلاق النار بين دمشق وقسد أربعة أيام
وزير التعليم العالى: منح 35 ألف منحة للطلاب المتميزين خلال 2025/2026
الرئيس السيسي يشارك في جلسة مخصصة لمصر بمنتدي دافوس غدا
سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة بمشروعات الإسكان بالعلمين وإسنادها لأخرى
أبرزهم رامز جلال وإلهام شاهين.. نجوم الفن يستقبلون العام الجديد بتأدية مناسك العمرة |صور
الجمارك توضح تفاصيل قرار إلغاء إعفاء الضريبة على الهواتف المحمولة
شروط سهلة.. طريقة التقديم لوظائف بنك مصر 2026
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية
صدمة للسنغال.. قرارات مرتقبة من " كاف" بعد أحداث نهائي إفريقيا
مجلس حكماء المسلمين يعزي باكستان في ضحايا حريق مول كراتشي
بتهمة نشر فيديوهات خا.دشة للحياء.. التيك توكر أسماء إسماعيل تواجه هذه العقوبة
الجيش السوري يسقط مسيرتين مفخختين لقوات «قسد» قرب الشدادي بريف الحسكة الجنوبي
فن وثقافة

أبرزهم رامز جلال وإلهام شاهين.. نجوم الفن يستقبلون العام الجديد بتأدية مناسك العمرة |صور

أحمد حاتم وأحمد داود
باسنتي ناجي

حرص العديد من الفنانين على أداء مناسك العمرة ومشاركة صورهم من أمام الكعبة والدعاء من الأراضي المقدسة في بداية العام الجديد كبداية جديدة برونزيات مقدسة.

إلهام شاهين

وشاركت الفنانة إلهام شاهين صورا لها مع ابنة شقيقتها إلهام صفى الدين أثناء أداء مناسك العمرة.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها الرسمى على فيس بوك: "عمرة لأمى الغالية الله يرحمها ليلة أول شعبان، ومعايا حبيبة قلبى إلهام الصغيرة.. ربنا يحميها من كل شر ويبارك لها.. فاضل شهر بالظبط على رمضان وأنا بحب شهر رمضان جدا.. كل سنة وإحنا كلنا طيبين.. ويارب يكون رمضان كريم على كل البشر".

بوسي

وأدت الفنانة بوسي، مناسك العمرة وعبرت عن سعادتها بهذه الرحلة الروحانية.
وكتبت بوسي  عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "الحمد لله والشكر لله الذى تم على بنعمته اللهم تقبل مني".

رامز جلال

وشارك رامز جلال عدة صور له أثناء تأدية مناسك العمرة، معلقاً: "اللهم إنا نسألك خير هذه السنة يمنها ويسرها وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها وهداها ونعوذ بك يا الله من شرورها وعسرها وخوفها وهلاكه".

أدت الفنانة رانيا منصور مناسك العمرة، حيث شاركت صورة من أمام الكعبة على إنستجرام وعلقت قائلاً: "الحمد لله ربنا أكرمنى بعمرة ربنا يكتبها لكل مشتاق".

أحمد حاتم وأحمد داود


واجتمع أحمد حاتم وأحمد داود في تأدية مناسك العمرة،  ،كما حرص الفنان تامر هجرس على تأدية مناسك العمرة برفقة أسرته، ونشر صورة تجمعه بزوجته وابنتيه من أمام الكعبة.

تامر حسين

وبدء الشاعر تامر حسين، العام الجديد بتأدية مناسك العمرة، معلقاً علي صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"أحلى بداية للسنة من أطهر مكان على وجه الأرض ودعيت لكُل حبايبى بالصحة والستر وتحققوا اللى بتتمنوه وعقبالكم جميعاً ربنا يتقبل أمين".

رامي صبري

كما دعم الفنان رامي صبري الفنانة شيرين شيرين عبد الوهاب أثناء تأديته مناسك العمرة ، معلقاً علي صورته في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عبر خاصية الاستوري: اللهم أصلح حال شيرين عبد الوهاب، وبارك في صحتها يا رب، اللهم آمين.

وإليكم الصور

أحمد حاتم أحمد داود إلهام شاهين رامز جلال رام صبري

طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
