طرح برومو مسلسل "عرض وطلب" لـ سلمى أبو ضيف

طرحت قناة dmc، برومو مسلسل عرض وطلب، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم.

المسلسل من بطولة سلمي أبو ضيف، ويشاركها في بطولته كل من محمد حاتم

أبطال مسلسل عرض وطلب

ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانين: علي صبحي، مصطفى أبو سريع، رحمة أحمد، علاء مرسي، سماح أنور ، إلى جانب عدد من النجوم الشباب. العمل من إخراج عمرو موسى وتأليف محمود عزت.

مسلسل عرض وطلب

وكانت اشارت سلمى إلى أن السيناريو المتميز وأهمية الرسالة الاجتماعية التي يحملها المسلسل كانا العامل الحاسم في قرارها بالموافقة على المشاركة، مؤكدة أنها تجد متعة كبيرة في تقديم أعمال ترفع الوعي وتعكس القيم الإيجابية للمجتمع.





