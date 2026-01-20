الفنانة شيرين تستقبل عزاء شقيقها.. صور

تستقبل الفنانة شيرين عزاء شقيقها الراحل مساء اليوم بحضور عدد كبير من زملائها وعائلتها.كان الفنان منير مكرم قد أعلن وفاة شقيق الفنانة شيرين في وقت سابق.



وكتب منير مكرم عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “وفاة شقيق الفنانة شيرين عماد محمد السيد عزام.. الصلاة غدا ظهرا في مسجد السيدة نفيسة”.

أحدث أعمال شيرين

كان أحدث أعمال الفنانة شيرين هو فيلم "شكوى رقم 713317" للمخرج ياسر شفيعي، والذى شارك فى الدورة ٤٦ من مهرجان القاهرة الدولى في عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.

"شكوى 713317" فيلم روائي طويل من إنتاج مصر، وتبلغ مدته 80 دقيقة.



تدور الأحداث حول الزوجين المتقاعدين مجدي وسما، في عقدهما السادس، اللذين يعيشان حياة هادئة داخل شقتهما في حي المعادي العريق، لكن تعطل ثلاجتهما يقلب هذا الهدوء رأسًا على عقب، إذ يتحول ما يبدو مشكلة بسيطة إلى سلسلة متلاحقة من المعارك البيروقراطية مع شركة صيانة مشبوهة.



